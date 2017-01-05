Wall Street Journal: Трамп планирует устроить чистку спецслужб

Избранный президент США Дональд Трам планирует реструктуризировать Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Кроме того, после вступления в должность он намерен провести реформу спецслужб.

Фото: AP

По информации издания The Wall Street Journal, ссылающегося на собственные источники, новый глава государства собирается сократить численность центральных аппаратов ЦРУ и Офиса директора национальной разведки. Вместе с тем, будет увеличено количество агентов по всему миру. Цель нововведений — глобальная реструктуризция ведомств и улучшение их взаимодействия.

На фоне таких заявлений о будущих решений становится ясным ярое стремление американских спецслужб показать, как "хорошо" они работают. Взять хотя бы "раскрытие преступления" о взломе сервером на выборах в США, в котором обвинили Россию.

Никаких доказательств спецслужбы привести не смогли, кроме того, как стало известно, они сделали выводы о причастности к кибератакам "российских хакеров" без доступа к серверам Демократической партии. Все расследование проводилось частной компанией Crowdstrike

Спецслужбы не занимались изучением взломанных серверов. За полгода с момента заявления ФБР о причастности к кибер-деятельности русских взломщиков не было ни разу запрошено разрешение для доступа к серверам.

Но это не помешало Бюро обвинить "хакеров, поддерживаемых Россией" во взломе сервера штаба и публикации компрометирующих Хиллари Клинтон файлов. Все эти заявления были сделаны на основании сведений, добытых и установленных Crowdstrike, которой по какой-то причине государственные службы США полностью доверяют.

О том, что история с "российскими хакерами" в США зашла слишком далеко, пишут и американские СМИ. Как сообщает Bloomberg, она не основана ни на каких веских публичных доказательствах, а тот факт, что сообщения о хакерских атаках часто настолько раздуты, что не достигают своей цели, является проблемой лишь для тех, кого волнуют кампании по дезинформации, а также стандарты журналистики — то есть довольно небольшой сегмент общественности.

"Американское разведсообщество выставляет себя на посмешище, действуя под политическим давлением уходящей администрации и некоторых ястребов в Конгрессе. Ему следует перестать поступать таким образом. Ведь невозможно устанавливать исполнителей хакерских атак на основании доступных для всех программ и IP-адресов. Более того, в этом нет никакой необходимости: организациям и отдельным пользователям нужно предотвращать подобные атаки, а не искать виноватых, когда все уже свершилось и ущерб нанесен. Самой информативной частью доклада ФБР и Министерства внутренней безопасности по иронии стала та часть, в которой речь идет о мерах по снижению риска", — говорится в материале.

Однако отсутствие доказательств не мешает США грозить России новыми санкциями. Сегодня о новых мерах заявили сенаторы от республиканской партии США Джон Маккейн и Линдси Грэм. Оба жестко раскритиковали будущего главу Белого дома Дональда Трампа за его скептицизм в отношении необходимости продолжать политику санкций в отношении РФ.

"Санкции идут, избранный президент Трамп. Я надеюсь, что после пятницы вы поймёте, что русские действительно вмешались в наши выборы", — заявил Грэм.

Джон Маккейн, в свою очередь, выразил надежду на то, что после запланированного на пятницу, 6 января, спецбрифинга разведки по "российским хакерам" республиканец изменит свою позицию, передает Ридус.

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