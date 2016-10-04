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Источник Правда.Ру

Ожидает ли Трампа судьба Кеннеди?

Мир » Северная Америка » США и Канада

Статистику по опубликованным 10 миллионам данных подготовил WikiLeaks. Одна из самых ярких публикаций касается кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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Фотоархив Правды.Ру

По данным ресурса, после серии опубликованных материалов о действиях США в Ираке и Афганистане, Клинтон рассматривала вопрос о ликвидации Ассанджа (основателя WikiLeaks) с помощью дрона в 2010 году.

"В ноябре прошла встреча Клинтона с верхушкой государства, где поднимались различные вопросы, чтобы остановить, замедлить или опорочить работу Wikileaks. Клинтон была расстроена, сообщили источники, и в какой-то момент спросила: "Мы не можем просто убрать этого парня с помощью дрона?", - сообщается в предоставленных документах.

Как разоблачительные материалы,  которые публикует  WikiLeaks, могут повлиять на выборы в США? Ответить на этот вопрос Pravda.Ru попросила президента Института научных исследований третьего тысячелетия,​ руководителя политической организации "Патриоты" Илью Белоуса.

"Конечно, такие публикации оказывают заметное влияние, как и вся информация, которая постоянно появляется  входе предвыборной кампании Хиллари Клинтон. И раз за разом снова опубликованные документы вскрывают ее ложь, ее неспособность управлять государством не только в связи с ее идеологическими позициями, но и по причине физического и психического нездоровья", - сказал Илья Белоус.

Однако США - это государство, в котором все контролируется спецслужбами. А после принятия Патриотического акта этот контроль стал намного жестче. Поэтому, когда придет время выборов, весь административный ресурс американской разведки, американского ВПК, Пентагона, Уолл-стрит, мировых финансовых элит, Бильдербергского клуба - все это  будет направлено на то, чтобы Трамп проиграл.

"Я верен, что если им этого не удастся, то будет задействован план Б по физическому устранению Трампа. Не только попытки, но и удачные случаи физического устранения конкурентов Хиллари Клинтов известны. Для этого она использует одного из своих союзников - Центральное разведывательное управление США", -  сказал политолог Pravda.Ru. 

Поэтому Дональд Трамп тоже сейчас является объектом для покушений ЦРУ, тем более, что с приходом в Белый дом этого республиканца спецслужбы могут потерять свое огромное влияние. Об этом пишут сейчас даже американские аналитики и политологи.

"Сценарий Кеннеди вполне возможен в том случае, если на выборах победит Трамп", - считает Илья Белоус.

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Темы WikiLeaks Илья Белоус Дональд Трамп Хиллари Клинтон
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