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Источник Правда.Ру

Politico: Украина разочаровалась в ЕС

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинцы чувствуют, что никакого энтузиазма по отношению к их стране Евросоюз больше не испытывает. А "первоначальная эйфория", охватившая многих после переворота в Киеве в 2014 году, сменилась разочарованием.

Politico: Украина разочаровалась в ЕС
Фото: АР

Как пишет американская газета Politico, разочарование граждан страны, в первую очередь, связано с безвизовым режимом, которого они до сих пор не дождались. Автор статьи Дэвид Штерн встретился с украинцами, недовольными как отношением к ним Брюсселя, так и политикой их собственного правительства.

Граждане помнят все обещания президента страны Петра Порошенко. Если верить его словам, украинцы должны были получить возможность свободно путешествовать в страны ЕС с первого января 2015 года, но этого так и не произошло. "Я понимаю, что это сложный вопрос, но если вы спросите меня, я отвечу, что мы никогда не получим безвизовый режим", — рассказала журналисту украинская учительница Екатерина Халабузарь.

Издание отмечает, что 2016 год был для украинцев годом многих разочарований. Так в апреле "сюрприз" преподнесли голландцы, проголосовавшие против ратификации соглашении об ассоциации Украины с ЕС. Теперь парламент Нидерландов должен проголосовать по поводу новой версии соглашения, а для Украины это будет "еще одной ноткой неопределенности".

Как сообщает РИА Новости, недовольство граждан связано не только с Брюсселем — они чувствуют, что правительство обмануло их ожидания. Киев должен был выполнить свои обещания по внедрению реформ и борьбе с коррупцией, но публикация электронных деклараций о доходах украинских чиновников доказала, как мало было сделано в этом направлении.

"ЕС не готов принять нас как своего члена, а мы, в свою очередь, не готовы стать членом ЕС, — сказал Politico украинский оппозиционер Андрей Артеменко. — Мы не должны стучать в закрытую дверь, туда, куда нас не приглашали".

Ранее Pravda.Ru сообщала, что количество сторонников вступления Украины в НАТО и ЕС с начала года сократилось на 10%. В июле 2016 года за вступление проголосовали бы 37,7% респондентов, против — 38,2%. Не принимали бы участие в голосовании 14,5%, затруднились ответить 9,7%.

"В начале года мы имели 59% респондентов, которые поддержали бы вступление Украины в ЕС, сейчас этот процент сократился. Также на 10% сократился и процент тех, кто поддерживает вступление Украины в НАТО", — сообщил директор центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук.

Напомним, ранее премьер председательствующих в ЕС Нидерландов Марк Рютте заявил, что Гаага не намерена ратифицировать Соглашение об ассоциации с Украиной, если не найдет легального решения по референдуму, который прошел в Нидерландах 6 апреля.

Согласно официальным результатам, явка составила 32,28%, то есть превысила 30% (что необходимо, чтобы референдум был признан состоявшимся). Против ратификации проголосовали 2,5 млн человек или 61% избирателей, за — 1,6 млн человек или 38,21% избирателей.

При этом не хотят видеть украинцев своими европейскими "собратьями" сами жители стран ЕС. Антиукраинские настроения всё чаще проявляются в обществе. Самым ярким примером станет, конечно, референдум в Нидерландах, где при явке 32% более 60% высказались против соглашения с Украиной.

Не лишним будет вспомнить, что в начале апреля один из высокопоставленных членов Евросоюза комментируя возможное решение по безвизовым отношениям с Украиной, отмечал, что "это может выглядеть, как игнорирование мнения граждан Нидерландов, но мы обязаны выполнять данное Киеву обещание".

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Темы Украина безвизовый режим с ЕС
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