Порошенко жестко отказался от компромисса с Донбассом

Администрация Петра Порошенко не пойдет на компромисс в вопросе урегулирования кризиса в Донбассе. Об этом заявил замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев. Он опубликовал официальный ответ на статью украинского миллиардера Виктора Пинчука, который предложил Киеву пойти на компромисс, чтобы скорее уладить конфликт с ДНР и ЛНР.

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"Я не могу согласиться с призывом к компромиссам на основе обеспокоенности. Страхи и слабость — плохие советники. Они подогревают аппетиты России", — говорится в заявлении.

При этом он также отметил, что Киев поддерживает идею провести в регионе местные выборы на основании украинского законодательства. В администрации Порошенко отвергли возможность "торговли территориями" со стороны Украины, передает РЕН-ТВ.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, Киев дал оптимистичный прогноз: вернуть контроль над всей территорией Донбасса до середины 2018 года. Об этом заявил амминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Мои ожидания оптимистичны. В следующем году Украина вернет Донбасс… Очень надеюсь, что это произойдет уже в следующем году, максимум — к середине 2018 года. Правда, критически важно сохранить поддержку Европы и Соединенных Штатов", — написал Тука.

По мнению замминистра, Киеву удастся вернуть неподконтрольные территории на своих условиях и реализовать "свой сценарий возвращения оккупированных территорий", передает РИА "Новости".

А в начале этого года появилась информация, что Украина потребует с России деньги за ситуацию на Донбассе. Выяснилось, что Киеву требуются "репарации" за "разрушенную инфраструктуры и потерю экономической выгоды", которые украинская сторона оценивается в сумму, превышающую $63,5 млрд, сообщает Bloomberg.

Значительная часть этой суммы касается разбирательств между "Нафтогазом" и "Газпромом", но Украина хочет получить деньги и за разрушение инфраструктуры Донбасса, хотя пострадала она в результате операции киевских силовиков. Так или иначе, по признанию министра иностранных дел страны Павла Климкина, страна намерена потребовать за Крым и Донбасс не менее $50 млрд.

Кстати, последние судебные претензии Украины сводятся к тому, что Россия якобы нарушила условия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве.

Однако никаких оснований для требований компенсации у Киева нет. С правовой точки зрения, воссоединение Крыма с Россией основано на воле крымского народа, имеющего право на самоопределение.

Кстати, это признают все больше политиков на Западе. Вот и недавно Марин Ли Пен, лидер французского "Национального фронта", заявила, что возвращение Крыма в состав России было законным.

"Я не считаю, что присоединение (Крыма) было незаконным: был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России. Не вижу никаких оснований ставить под сомнение этот референдум",- сказала Ле Пен.

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