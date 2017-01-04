Глава МИД Украины блеснул ораторским искусством в рассказе о санкциях ЕС против России

Глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что санкции ЕС в отношении России необходимы для того, чтобы заставить Москву выполнять минские договорённости.

Павел Климкин. Фото: АР

"Санкции нам нужны для того, чтобы заставить Россию выполнять минские договоренности. Если она выполнит Минск, то можно начинать говорить о снятии санкций … Но санкции, связанные с выполнением Минска, они для того, чтобы Россия Минск выполнила. Это очень просто: или Минск выполняется и санкции снимаются, или Минск не выполняется, тогда нужно найти средства, возможно ужесточение санкций, возможно другие средства", — приводит слова Климкина телеканал "112 Украина".

Напомним, Минское соглашение, подписанное в сентябре 2014 года, предусматривает децентрализацию власти в Украине и принятие законов, предоставляющих право на самоуправление некоторым районам Донецкой и Луганской областей, которые на данный момент якобы "контролируются пророссийскими сепаратистами".

Украинская сторона утверждает, что Россия "не обеспечила необходимых условий" для реализации договоренностей. Кроме того, Киев подчеркивает, что проведение региональных выборов в соответствии с условиями минского соглашения невозможно, пока на Украине "продолжаются бои".

"Запад настаивает, что мы должны выполнить условия Минского соглашения, что для Украины губительно. Население это соглашение не поддерживает, и это просто невозможно", — заявил в интервью Voice of America бывший офицер украинской разведки и военный аналитик Алексей Арестович.

Украинские политики также предупреждают, что проведение реформ, предоставляющих некоторым регионам автономию,"приведет к восстанию".

"Нельзя вести мирные переговоры и создавать политическую ситуацию, при которой каким-то регионам предоставляется больше автономии. Тогда другие регионы начнут задаваться вопросом: почему эти люди взялись за оружие и добились больше денег, больше власти и создания собственных дружин, в то время как наши люди гибнут ради того, чтобы тем досталось больше власти", - цитирует Voice of America мнение депутата Верховной Рады из Донецка Алексея Рябчина.

Украинские власти утверждали, что согласились подписать Минские протоколы "только под давлением США и Евросоюза". Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что реальных политических альтернатив минским соглашениям для урегулирования конфликта на востоке страны нет.

Порошенко отметил, что "тот, кто предлагает отменить "Минск" — он должен предложить альтернативу. Альтернативы две: военное решение конфликта и открытое наступление на РФ. Я прошу сравнить военные бюджеты и возможности, прошу взять на себя ответственность за будущие жертвы". Об этом сообщил UNN, цитируя его заявление в интервью национальному телевидению 23 октября.

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