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Источник Правда.Ру

Минобороны Украины рассказало о "героическом продвижении" в Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Петр Порошенко продолжает говорить о том, что украинские ВСУ защищаются от "российской агрессии", но правда все равно просачивается на поверхность. Причем подобные заявления украинского лидера опровергают его же подчиненные.

Как сообщает ТАСС, заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский публично заявил, что ВСУ не обороняются, а на самом деле наступают на позиции ополченцев в Донбассе. "На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись (вперед)", - заявил он в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в Авдеевке.

При этом в статье на сайте "Радио Свобода" говорится, что причиной обострения конфликта на Донбассе стало так называемое "ползучее наступление" ВСУ, когда военные шаг за шагом продвигаются по "серой", нейтральной зоне к позициям ополченцев. 

"Разочарованные тупиковой ситуацией в этой 33-месячной войне на истощение, обеспокоенные тем, что поддержка со стороны Запада ослабевает и, чувствуя, что президент США Дональд Трамп может вычеркнуть Украину из каких-либо мирных переговоров, пытаясь улучшить отношения с Москвой, украинские силы стремятся показать новую силу и идут на то, что многие здесь называют "ползучим наступлением", — написано в статье.

В материале подчеркивается, что ВСУ пытаются захватить как можно больше территории. При этом власти Украины говорят, что эти шаги не ставят под угрозу мирный процесс и якобы совсем не противоречат Минским соглашениям.

В конце статьи автор приводит слова украинского командира Вячеслава "Филина", который хвастался, что если политики не смогут положить конец войне, то его солдаты смогут вернуть "оккупированные территории силой и быть у границ России в течение шести месяцев". Но предупредил: "Это будет стоить жизни многих мирных жителей".

Статью о ситуации на Украине выдало и издание The Washington Post. Журналисты призвали избранного президента США Дональда Трампа не пытаться сотрудничать с президентом России Владимиром Путиным, так как в результате такого альянса проигравшей будет не только Украина.

"Россия, как и ожидалось, обвинила Украину в возобновлении боевых действий, а украинские командиры признают, что в последние недели их силы продвинулись вперед по линии разграничения. Но Порошенко, который был вынужден прервать визит в Германию, вряд ли искал нового раунда боев, учитывая, какими кровавыми и сокрушительными для Украины были предыдущие поражения".

Иначе говоря, все признают наступление ВСУ, но виноват оказывается все равно российский президент...

Добавим, накануне поздно вечером Совбез ООН принял заявление, в котором говорится: "Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению режима прекращения огня в Донбассе". При этом выражена общая "обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и его серьезным влиянием на местное гражданское население".

"Члены Совета Безопасности осудили применение оружия, запрещенного Минскими соглашениями на линии соприкосновения в Донецкой области, что привело к гибели и ранениям, в том числе среди мирного населения", — подчеркивается в документе.

Причем все больше западных стран признают: вина лежит именно на Киеве. Как сообщает Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники в немецком правительстве, по имеющейся у Германии информации, отчасти основанной на отчетах миссии ОБСЕ, именно украинские военные в настоящее время стараются переместить линию фронта в свою пользу.

В правительственных кругах ФРГ полагают, что Киев осознанно пытается усилить напряженность, рассчитывая на то, что эскалация конфликта поможет сорвать планы президента США Дональда Трампа по смягчению антироссийских мер, отмечает издание.

"В Берлине понимают, что Порошенко пойдет на все, чтобы не допустить отмены санкций против России", — пишет автор статьи.

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