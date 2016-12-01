Правительство Эстонии экстренно вызвало резервистов на военные учения

Правительство Эстонии распорядилось о вызове 303 резервистов на срочные военные учения Okas ("Шип"), которые пройдут со 2 по 5 декабря.

Фото: Twitter/MoD Estonia

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу кабинета министров, на учения призовут резервистов роты Вырумааской дружины ополчения "Кайтселиит" и отчисленную в резерв штаб-роту батальона связи. Все они должны явиться 2 декабря к 20 часам в пункты сбора. Призыв на учения будет отправлен резервистам по SMS, электронной почтой и при помощи СМИ. Также информация появится на сайте Сил обороны.

Целью проведения дополнительных учений является отработка процесса отдачи приказов, начиная с решения правительства и заканчивая приведением подразделения в боевую готовность. Вступившие в силу в 2016 дополнения к закону о государственной обороне дают возможность призывать резервистов в течение 24 часов.

Отмечается, что в эти выходные в различных учениях примут участие 2 тысячи военнослужащих и членов военизированного ополчения "Кайтселиит" ("Союз обороны"). В уезде Ляэнемаа пройдут крупные учения "Ураган", в которых примут участие около 900 членов "Кайтселиита".

Еще 200 членов Кайтселиита и 50 полицейских примут участие в учениях "Тоомпеа на замок" в Старом Таллине. В окрестностях Таллинского аэропорта 400 членов Кайтселиита примут участие в учениях по обороне аэропорта "Полярная звезда".

Ранее Pravda.Ru писала, что в Эстонии еженедельно проводятся тренировки добровольцев для создания народного ополчения на случай ввода оккупационной армии. Как пишет The New York Times, Союз обороны страны проводит мероприятия в выходные в городе Ярвамаа. Добровольцев учат обращаться с автоматом, тушить пожары, использовать лошадей для перевозки раненых, отличать российскую бронетехнику и прятаться в лесу от армии противника.

Как сообщила одна из участниц Вивика Барнабас, более 25 тысяч людей регулярно проходят такую подготовку. Издание отмечает, что "в обычной войне с Россией" у Эстонии с населением в 1,3 миллиона человек и регулярной армией численностью 6 тысяч не было бы шанса.

Летом в Эстонии проходили военные учения НАТО Saber Knight. В маневрах принимали участие более 600 военнослужащих из шести стран альянса. Как сообщало местное информагентство BNS со ссылкой на пресс-службу Первой пехотной бригады Сил обороны Эстонии, в учениях примут участие военнослужащие из Великобритании, Дании, Латвии, Литвы, США и Эстонии. По легенде учений, силам НАТО предстоит отразить агрессию вымышленного государства Ботния.

"Основной задачей учений является отработка навыков планирования и проведения военных операций в странах Балтии", — говорится в сообщении пресс-службы пехотной бригады.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, вскоре после собственного призыва России к "прозрачности проведения военных учений", о чем писала Pravda. Ru, заговорил о противовесе, который альянс может им представить. Столтенберг вновь подчеркнул, что Россия якобы заходит, при проведении своих учений, на границу Украины, тем самым оказывая "поддержку" ополченцам, хотя никаких доказательств этих обвинений ни разу не предъявлялось.

Генсек НАТО пригрозил, что, если Россия "не отойдет" от границ Украины, блок развернет свои тренировки близ нашей ограничительной линии с Эстонией. При этом Столтенберг подчеркнул, что возможные новые учения с Эстонией будут иметь более масштабный размах, чем предыдущие, и могут перейти в "живое" столкновение.

Кремль и МИД РФ заявляли о том, что никакой агрессии для Украины российские учения не представляют и являются они лишь оборонительными, однако подчеркнули, что, в случае намеренной провокации НАТО на эстонской границе, может последователь незамедлительный ответ.

Ранее Pravda. Ru писала, что власти Эстонии дополнят программу гражданской обороны, разработанную на случай природных или техногенных кризисов, планом действий на случай войны.

По словам руководителя группы по защите населения, созданной министерством внутренних дел и государственной канцелярией Марго Клаос, "хорошая подготовка населения может предотвратить нападения".

Как сообщил он газете Eesti Paevaleht, повышение осведомленности людей, тренировка их навыков и готовности к возможным кризисным ситуациям являются главной целью защиты гражданского населения.

Правительство Эстонии также разрабатывает программы по подготовке людей, местных самоуправлений и государственных учреждений в случае, если прекратится подача электроэнергии и будет прервана связь. Чиновники готовят рекомендации о том, какие запасы и на какой срок должны быть в каждой семье и в каждом доме на случай кризисных ситуаций.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня