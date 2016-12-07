Меркель спасает то, что в Германии нет своего Трампа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в девятый раз избрана председателем правящей партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) на два года. За кандидатуру Меркель проголосовали 89,5% делегатов партийного съезда.

Фото: AP

Ранее стало известно, что Меркель хочет идти на четвертый срок в качестве канцлера. По словам ее сторонников, она и дальше намерена отстаивать европейские ценности и хочет внести свой вклад в укрепление международного либерального порядка.

Интересно, что как российские либералы, так и мировое сообщество на переизбрание Меркель реагируют позитивно, однако в адрес российской политической системы выдвигают требование обеспечить "сменяемость власти".

Есть ли альтернатива Меркель, почему ей удается держать власть в своих руках и какой будет ее дальнейшая политика, Правде.Ру рассказал немецкий журналист и писатель Ульрих Хайден.

— Меркель в девятый раз избрана председателем партии и получила мандат баллотироваться на должность канцлера — в четвертый раз. А разговоров о том, что это не демократично нет. Почему это стало демократично?

— Оппозиция и многие комментаторы не очень довольны, что нет альтернативы для Меркель. Главная проблема в том, что у Германии нет таких ярких личностей, которые сейчас могут конкурировать с ней, и это, наверное, проблема не только Христианско-демократической партии, это проблема вообще политической жизни Германии.

И многие комментаторы пишут, что при внешней дисциплине Меркель не хватает новых идей для борьбы за очень сложные выборы, которые будут в следующем году. Единственное, что спасает Меркель — нет ярких оппозиционных политиков подобных Трампу в США. Если бы в Германии был политик как Трамп, она, наверное, потерпела бы поражение.

Но в принципе то, что Меркель в четвертый раз будет канцлером, — это очень плохой признак. Потому что у нас в Германии очень много социальных проблем и недоверия к ее политике. И для этих проблем нужны новые идеи, новые решения, а Меркель делает вид, что она может продолжать только что она делала последние 11 лет. И этот подход никого реально не убеждает. Но люди все равно делают вид, что Германия и дальше будет жить.

Может быть, главный ее плюс — это нестабильность в мире, и появление Трампа, и дискуссия о том, какую новую роль будет играть НАТО. Эти новые вопросы играют на руку Меркель, потому что она дает ощущение стабильности. Она даже сама себя рекламирует: "Я гарантирую стабильность, продолжая наш курс". Но если мы конкретно посмотрим, что она делает, этот курс не ведет к стабильности.

И один из вопросов, это вопрос беженцев, где она сейчас сделала разворот. Год назад она сказала, что "мы справимся", а сейчас она говорит, что "такая ситуация, как в 2015 году, не повторится". Все понимают, что сейчас вокруг Европы будет пограничный, очень жесткий контроль, что эти беженцы вообще не смогут попасть в Германию. Но как будет на самом деле, она не сказала.

— Канцлер сказала, что " Германия должна запретить паранджу везде, где это юридически возможно", и что она не допустит верховенства законов шариата над светскими. Насколько она будет нивелировать дальше свою политику?

— Выражение по поводу паранджи — это чистый популизм, это игра на эмоциях. Она получила много аплодисментов на партийном съезде, но конкретно для жизни Германии это не так важно. Потому что не так много женщин носит паранджу. Это символика, игра на чувствах.

Меркель хочет всех удовлетворить, всем угодить - и либералам, и консерваторам. Для каждого лагеря она подбирает выражения, а значит что-то конкретное очень трудно сказать. Потому что в конкретной ситуации, может быть, она решит по-другому. Поэтому такие речи на партийном съезде не надо слишком серьезно воспринимать. Более важна ежедневная конкретная политика.

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