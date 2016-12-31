Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

СБ ООН проголосует по российской резолюции по Сирии

Мир

Сегодня состоится закрытая встреча Совета Безопасности ООН, на которой пройдет голосование по предложенному Россией проекту резолюции о прекращении огня в Сирии и проведении переговоров между Дамаском и оппозицией.

357612.jpeg
Фото: AP

Начало совещания СБ намечено на 11:00 по нью-йоркскому времени, заявили в постоянном представительстве РФ.

"Завтра в 11 утра закрытые консультации с последующим голосованием по Сирии", - сообщили в дипмиссии.

Проект резолюции был распространен российской делегацией в четверг вечером и официально представлен на встрече Совбеза в пятницу. В документе поддержка договоренностям о прекращении огня в Сирии, достигнутым при посредничестве РФ и Турции, а также подчеркивается "важность их полного и немедленного выполнения". Кроме того, в документе упоминаются предстоящие переговоры между правительством Сирии и оппозицией, которые пройдут в Астане.

По итогам закрытого совещания в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин сообщил журналистам, что дискуссия была полезной и конструктивной, а члены Совета Безопасности "сделали ряд рекомендаций по улучшению текста проекта". По его словам, российская делегация намерена учесть эти предложения и вынести документ на голосование.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в Сирии между сторонами конфликта достигнуты договоренности по прекращению огня на территории страны, участники готовы начать мирные переговоры. Об этом 29 декабря заявил президент России Владимир Путин.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийско-Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин согласен с предложением сократить группировку российских войск в Сирии. О возможности вывода из Сирии части российских войск заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, для этого созданы все условия.

Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Москва и Анкара пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.

Сообщалось, что действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами сирийской армии. В рамках договоренности России и Турции сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Темы Сирия СБ ООН перемирие российская резолюция
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Масала - идеальный зимний напиток
Здоровье
Масала - идеальный зимний напиток
Комментарии
Актуальная аналитика
Магас
Ингушетия отметила лучших своих спортсменов
Мир
Павел Глоба: Прогноз на 2017 год
США и Канада
Не расслабляться: У Обамы еще три недели
Читательский топ
Следствие догадалось, что убило Ту-154
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
"Хитрый план" Трампа: Россию ждет судьба Украины
Правду об "атаке" на Ту-154 не скроешь, Россия докопается
Генерал ФСБ: Обама — идиот, а США ответят по полной
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Следствие догадалось, что убило Ту-154

Во вторник был расшифрован параметрический самописец самолета Ту-154Б2 Минобороны РФ, рухнувшего в минувшее воскресенье в Черное море.

Следствие догадалось, что убило Ту-154
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
США и Канада
"Хитрый план" Трампа: Россию ждет судьба Украины
Происшествия
Правду об "атаке" на Ту-154 не скроешь, Россия докопается
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Мир
CNN: Путин снова умыл Обаму
Мир
США объявили о новых санкциях против России и высылке 35 дипломатов
Политика
Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем

Новогоднее поздравление президента России Владимира Путина лидеров стран постсоветского пространства было опубликовано на официальном сайте Кремля.

Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Советник Порошенко уличил Деда Мороза и Снегурочку в работе на российские спецслужбы
Украина
Советник Порошенко уличил Деда Мороза и Снегурочку в работе на российские спецслужбы
Мир
Президент Филиппин придумал жестокую казнь для коррупционеров
Политика
Социологи: Рейтинг Путина вырос до максимума
Любовь Степушова (Люлько) Не расслабляться: У Обамы еще три недели Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Елка примиряет всех и каждого Игорь Буккер Фархат Измайлов Робогеддон: Ваши рабочие места получат роботы Фархат Измайлов
Комментарии
Георгий Налибов В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Георгий Налибов В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Willam Shkavolyak Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Willam Shkavolyak Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
bugbu mijio В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
Виктор Гольдмахер Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
bugbu mijio Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Виктор Гольдмахер Кого не поздравил Путин: Порошенко оказался изгоем
Oleg V В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
vkontakte_228552239 В новогоднем обращении Владимир Путин пожелал россиянам мира и благополучия
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?