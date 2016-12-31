СБ ООН проголосует по российской резолюции по Сирии

Сегодня состоится закрытая встреча Совета Безопасности ООН, на которой пройдет голосование по предложенному Россией проекту резолюции о прекращении огня в Сирии и проведении переговоров между Дамаском и оппозицией.

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Начало совещания СБ намечено на 11:00 по нью-йоркскому времени, заявили в постоянном представительстве РФ.

"Завтра в 11 утра закрытые консультации с последующим голосованием по Сирии", - сообщили в дипмиссии.

Проект резолюции был распространен российской делегацией в четверг вечером и официально представлен на встрече Совбеза в пятницу. В документе поддержка договоренностям о прекращении огня в Сирии, достигнутым при посредничестве РФ и Турции, а также подчеркивается "важность их полного и немедленного выполнения". Кроме того, в документе упоминаются предстоящие переговоры между правительством Сирии и оппозицией, которые пройдут в Астане.

По итогам закрытого совещания в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин сообщил журналистам, что дискуссия была полезной и конструктивной, а члены Совета Безопасности "сделали ряд рекомендаций по улучшению текста проекта". По его словам, российская делегация намерена учесть эти предложения и вынести документ на голосование.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в Сирии между сторонами конфликта достигнуты договоренности по прекращению огня на территории страны, участники готовы начать мирные переговоры. Об этом 29 декабря заявил президент России Владимир Путин.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийско-Арабской республики. Второй документ - это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ - заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", - сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин согласен с предложением сократить группировку российских войск в Сирии. О возможности вывода из Сирии части российских войск заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, для этого созданы все условия.

Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Москва и Анкара пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.

Сообщалось, что действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами сирийской армии. В рамках договоренности России и Турции сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.