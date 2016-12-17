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Источник Правда.Ру

Западные журналисты работают в Алеппо с разрешения боевиков

Мир

 

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Фото: AP

Боевики вытеснили западных журналистов из восточного Алеппо, сделав источниками новостей "местных активистов", которые находятся под контролем джихадистов, пишет ближневосточный корреспондент газеты Independent Патрик Кокберн.

Как пишет издание, многие западные СМИ из-за наивности или личной выгоды работают только с разрешения "Джебхат ан-Нусры" (сменившей название на "Джебхат Фатах аш-Шам") и "Ахрар аш-Шам", подконтрольных террористической группировке "Аль-Каида", запрещенной во многих странах.

Иностранных журналистов, которые могут представить объективный взгляд, боевики похищают и убивают, создавая таким образом информационный вакуум, пишет корреспондент Independent.

Причем критиковать действия вооруженных группировок боятся не только репортеры, но и местные жители. Их просто могут похитить, передает РИА Новости. 

Корреспондент Independent пишет, что такая пропаганда — дело рук не только вооруженной оппозиции Сирии. Помогают и некоторые западные страны. Он рассказал, что ему предложили гонорар в 17 тысяч долларов в месяц за участие в проекте, пропагандирующем оппозиционные СМИ и организованный при поддержке Британского правительства.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в Европе считают успех по урегулированию ситуации в Алеппо своим. А Россию при этом продолжают называть опасным государством. Евросоюз достиг некоторых результатов в Сирии, в частности, гуманитарного коридора в Алеппо, заявил в четверг вечером председатель Европейского Совета Дональд Туск.

"Европа — главный источник гуманитарной помощи для сирийского населения. Остановить этот конфликт силой невозможно. ЕС не имеет ни намерения, ни возможностей использовать такой тип мер", — сказал он на пресс-конференции в Брюсселе после завершения саммита ЕС. Ему был задан вопрос, какие меры он имел в виду, говоря о необходимости оказания давления на союзников сирийского режима — Россию и Иран, в то время как конфликт продолжается более пяти лет. Он призвал прекратить перекладывать вину за сирийский кризис на Европейский союз.

Россию Туск назвал эффективной "не в области гуманитарной помощи, а скорее в бомбардировках". ЕС же, по его словам, концентрируется на гуманитарной помощи и на дипломатических усилиях", — пояснил председатель Европейского Совета. Также он заявил о жестокости в Сирии России и ее сторонников.

Позже по ситуации в Алеппо высказались и в НАТО. Правда, там придерживаются обратного мнения: Запад войну в Сирии проиграл, а Россия опять всех перехитрила.

"Я боюсь, что мы проиграли войну, но это не означает, что если мы возьмем на вооружение правильную стратегию, мы должны упустить мир. Я думаю, что именно на этом западные политики и государственные деятели должны сейчас сфокусироваться", — сказал экс-начальник Штаба обороны Британии генерал Дэвид Ричардс.

Ричардс уверен, что у западных стран нет ясной стратегии. "Мы имеем дело с такими людьми, как (президент РФ Владимир) Путин и (президент Сирии Башар) Асад, у которых есть явная стратегия и которые перехитрили нас", — заявил генерал.

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