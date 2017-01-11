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Источник Правда.Ру

Компромат на Трампа CNN и Buzzfeed оказался фальшивкой с имиджборд

Мир

В засекреченных документах спецслужб США, которые на прошлой неделе были представлены президенту Бараку и Дональду Трампу, содержались утверждения о том, что у российской разведки есть компрометирующая информация об избранном президенте Штатов.

Компромат ФСБ на Трампа оказался фальшивкой с имиджбордо
Фото: АР

Как сообщает CNN, об этом сообщалось в приложении к отчету спецслужб о вмешательстве России в американские выборы, опубликованном 6 января. Материалы были предоставлены бывшим сотрудником британской разведки, который работал в России в 1990-х годах, и которого американские спецслужбы считают надежным источником.

Сообщается, что проведенное им расследование сначала финансировалось противниками Трампа по Республиканской партии, а затем — сторонниками Хиллари Клинтон. Сейчас ФБР проводит проверку этих данных.

Как рассказали телеканалу источники в оборонной сфере, в приложении к докладу утверждается, что перед выборами в США между связанными с кампанией Трампа людьми и посредниками российского правительства происходил "продолжающийся обмен информацией". В переходном штабе Трампа, ФБР и офисе Директора национальной разведки от комментариев отказались.

После того, как CNN сообщил об отчете американской разведки, в котором приведены доказательства сбора Россией компромата на избранного президента США Дональда Трампа, портал BuzzFeed опубликовал документ, который, по его утверждению, послужил основой для этого отчета. Полный текст документа приводится на сайте BuzzFeed.

Материал представляет собой разрозненные заметки, как утверждает портал, автор их и есть тот бывший сотрудник британской разведки. При этом BuzzFeed указывает на неточности и явные ошибки в документе.

В записях содержатся сведения о контактах помощников избранного президента с представителями российских спецслужб, которые, исходя из текста, начались задолго до выборов и продолжались в течение пяти лет. В документе утверждается, что во время пребывания Трампа в Москве ФСБ собирало на него компромат с целью шантажа. В частности, прослушивало президентский номер в отеле Ритц Карлтон, куда Трамп приглашал проституток.

"В 2012 или 2013 году Трамп просил московских проституток мочиться перед ним на кровать президентского номера, где ранее жил Барак Обама. C тех пор Кремль поддерживает его продвижение в американской политике ", — сообщается в публикации.

BuzzFeed отмечает, что о существовании документа было известно уже несколько месяцев, на него ссылался ряд политиков и журналистов, однако заметки не публиковались, по всей видимости, из-за своей полной бездоказательности.

Трамп уже успел отреагировать на статью, назвав ее лживой. "Сфабрикованные новости — тотальная политическая охота на ведьм!", — написал он заглавными буквами в своем Twitter. Впрочем, уже доказано, что весь "доклад" — это фейк подготовленный на имиджборде 4chan в разделе /pol/, который специально слили какому-то американскому журналисту.

Отметим, большая часть американских СМИ не стали публиковать информацию о якобы имеющемся у России "досье на Трампа" с компрометирующими избранного президента материалами, поскольку она необоснованна, пишет в среду агентство Associated Press. "Большинство новостных структур, включая Associated Press, воздержались от публикации специфических слухов, поскольку они необоснованны", — говорится в сообщении агентства.

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