Китай предупредил Японию: В следующий раз ваши F-15 могут быть сбиты

Официальный представитель Минобороны Китая Ян Юйцзюнь сообщил о том, что японской стороне сделано предупреждение из-за инцидента с истребителями над Тихим океаном, когда Воздушные силы самообороны Японии приблизились к самолётам ВВС КНР и помешали тренировочному полёту.

"Самолёты ВВС НОАК КНР во время тренировочных полётов утром проходили пролив Мияко. Они направлялись в воздушное пространство над Тихим океаном. При этом два истребителя F-15 сблизились с китайскими самолётами, создали им помеху и отстрелили тепловые ловушки. Это подвергло опасности китайские самолёты и их экипажи", — цитирует представителя Минобороны Лайф.

По словам Яна Юйцзюня, китайские летчики произвели необходимые ответные манёвры и продолжили тренировочный полёт. "КНР выражает по данному поводу серьёзную обеспокоенность и делает строгое представление японской стороне", — заявил он.

Напомним, ранее власти Японии заявили о нарушении военным кораблем КНР территориальных вод страны. По данным военного ведомства, корабль зафиксирован в районе южных островов патрульным самолётом.

Разведывательный военный корабль КНР вошёл в территориальные воды Японии без предупреждения и без полученного разрешения, сообщает телеканал NHK.

По данным военного ведомства, корабль зафиксирован в районе острова Кутиноэрабу на южных островах противолодочным самолётом сверху. Сообщается, что примерно через полтора часа корабль покинул японские территориальные воды. Как заявил заместитель генерального секретаря японского правительства Хиросигэ Сэко, Япония передала Китаю свою озабоченность в связи с заходом военного разведывательного корабля КНР в свои территориальные воды.

Отметим, Япония также была недовольна появлением китайских и российских военных кораблей в Восточно-Китайском море у спорных островов Сэнкаку.

Как отмечает агентство Киодо, острова у Токио оспаривают Китай и Тайвань. Что касается российских кораблей, они и раньше проплывали близ Сэнкаку, и с точки зрения международного права проблем в этом нет. Китайские суда также плавали там, но военное судно Китая здесь замечено впервые.

Заместитель министра иностранных дел Японии Акитака Сайки заявил, что власти "испытывают очень глубокую тревогу". "Для Японии это неприемлемо", — сказал дипломат, хотя у Токио нет подтверждений того, что китайский корабль нарушил японские территориальные воды.

Китай и Япония многие десятилетия никак не поделят спорные острова Дяоюйдао (Сенкаку). Оба государства считают их своими, ссылаясь на исторические справки. Было проведено множество переговоров и встреч на высшем уровне, но вопрос так и остался нерешенным.

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