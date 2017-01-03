Представитель Трампа заявил об отсутствии фактов о причастности РФ к выборам в США

Какой-либо подтвержденной информацией о причастности России к хакерским атакам на системы американских структур в настоящий момент разведывательные службы США не располагают. Об этом заявил в понедельник представитель переходной команды Дональда Трампа Шон Спайсер.

"У нас нет абсолютно никаких доказательств того, что они (Россия - ИФ) действительно оказали таким образом влияние на ход выборов", - сказал он в интервью телеканалу "Фокс-ньюс".

Ранее Спайсер также подчеркивал, что Вашингтону стоит задуматься о пропорциональности санкций, введенных против России в декабре в связи с обвинениями в хакерских атаках.

Напомним, "вмешательство России" в выборы президента США стало главной темой последних нескольких месяцев, сопровождавшей всю президентскую гонку. Выборы закончились, но эта тема не потеряла своей актуальности: противники избранного президента Дональда Трампа продолжают утверждать, что выбор американцев скорректировала "рука Кремля".

Не смолкают и голоса, требующие сильнее "наказать Россию" за это мифическое "вмешательство". Правда.Ру, цитировала материал американского издания The New York Times, в котором уходящего президента Обаму авторы хвалят за то, что он успел нанести России "очень правильный ответный удар" за ее "хакерские взломы". Хотя до этого президент США действовал "очень нерешительно".

При этом - отметим это - до сих пор американские спецслужбы так и не смогли подтвердить выдвигаемые против России обвинения в хакерских атаках и попытках вмешаться в избирательный процесс в США. Ведь именно поэтому Обама так долго откладывал своей "ответ", а вовсе не из-за "нерешительности" или еще каким другим причинам.

Вашингтон в четверг объявил о новых санкциях в отношении России - якобы за совершенные кибератаки, "вмешательство" в избирательный процесс и "преследования американских дипломатов в России".

В частности, объявлено о высылке 35 российских дипломатов из посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства РФ в Сан-Франциско. В пресс-релизе администрации сообщается, что они "объявлены персонами нон-грата" и "вместе с семьями должны покинуть территорию США в течение 72 часов".

Кроме того, "с 30 декабря госдепартамент США закрыл России доступ к двум принадлежащим российскому правительству комплексам в Мэриленде и Нью-Йорке".

Эти действия, согласно пресс-релизу, предприняты в ответ на "преследование американского дипломатического персонала в России сотрудниками охраны и полицейскими".

Надо сказать, что ФБР в последние дни уходящего года успело выложить в открытый доступ доклад ФБР о тех самых пресловутых "русских хакерах". То есть американской (и мировой) публике предложили хоть что-то похожее на доказательство много месяцев звучавших обвинений. Правда, составленный всего на 13 страницах документ рождает у специалистов больше вопросов, чем ответов.

Доклад сопровожден абстрактными схемами, показывающими принцип деятельности хакерских групп, но без каких-либо конкретных подробностей.

Также в нем содержится перечень выявленных российских частных лиц и представителей военно-разведывательных структур. Это список из 48 ников (прозвищ) предполагаемых хакеров; из них только один - Tsar Team - имеет в своём составе русскоязычные морфемы

"Доказательства" завершает некий программный код, якобы "выявленные цифровые следы".

Далее на 7 страницах излагаются рекомендации для физических и юридических лиц по соблюдению кибербезопасности.

Последняя, 13-я страница, содержит контактные данные составителей отчёта (без указания фамилий и регалий конкретных экспертов).

Правда, позже в WikiLeaks заявили, что рассекреченная техническая информация разведки США о якобы киберактивности российских хакеров является информационной брошюрой и не содержит гарантий сказанного в ней. "Техотчёт Обамы не содержит гарантий о содержащейся в нём информации", - говорится в сообщении WikiLeaks в Twitter.