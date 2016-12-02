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Яков Кедми: У миграционного кризиса нет решения, кроме прекращения войн

Мир

Европа уже наигралась в "гостеприимство", миграционный кризис лег на европейские страны непосильным грузом и политики ЕС  заговорили об обратном процессе - о репатриации. От мигрантов теперь хотят избавляться, особенно это касается нелегального потока переселяющихся в Европу жителей стан Ближнего Востока и Африки.

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Фото: AP

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о том, что Германию в текущем году добровольно покинут почти 60 тысяч мигрантов и беженцев. Еще около 40 тысяч мигрантов будет депортировано насильно. Конечно, это "капля в море" по сравнению с числом людей, приехавших в Европу за последние годы.

Европа переживает крупнейший со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

По информации Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ ЕСFrontex, в 2015 году в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.

По данным МВД ФРГ, в Германию в 2015 году прибыли более одного миллиона беженцев. 

Когда решится проблема с беженцами в Европе и вообще имеет ли она перспективы когда-нибудь быть решена? Этот вопрос в своей авторской программе "Необычная неделя" главный редактор Pravda.Ru Инна Новикова задала эксперту, бывшему руководителю израильской спецслужбы "Натив" Якову Кедми. 

- Люди начинают мигрировать, когда условия, в которых они живут, становятся очень тяжелыми. Кроме того, люди мигрируют, когда у них появляется возможность попасть в другую страну.

Эту возможность предоставила Турция, которая из своих соображений открыла границы и помогала им идти в Европу. Как только эта возможность стала уменьшаться, как только давление со стороны тех мест, откуда они шли, стало падать, так количество мигрантов уменьшилось.

Сегодня основные мигранты идут из Африки  через Ливию в Италию.  Идут, десятки тысяч. Продолжают идти мигранты из Пакистана, Афганистана. Да, уменьшилась иммиграция из Ирака и Сирии, потому что турки перекрыли границу.

Турция, вероятно, планирует решение проблемы беженцев, возвратив их в Сирию, когда она восстановится. То же самое планирует Иордания. Чем быстрее ситуация стабилизируется, тем меньше будет мигрантов.

Африка же как шла, так и будет идти в Европу, пока не решат проблему с Ливией. Пока проблемы будут в Пакистане и Афганистане, люди оттуда будут идти.

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Необычная неделя" с Инной Новиковой и Яковом Кедми
Темы Евросоюз Яков Кедми мигранты в Европе
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