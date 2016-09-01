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Источник Правда.Ру

Турция решила не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу

Мир

29 погибших в Сирии турецких военнослужащих переполнили чашу терпения президента Эрдогана: Турция больше не будет не сдерживать поток сирийских мигрантов в Европу.

Об этом решении правительства страны сообщает сегодня агентство Рейтер.

По данным ИА, такое решение было принято на экстренном совещании Совбеза Турции, состоявшемся поздним вечером 27 февраля

"Обострение обстановки в Идлибе неминуемо вызовет новый поток беженцев. Турецкая полиция, береговая охрана и пограничная служба получили указания не сдерживать сирийских мигрантов на наземных и морских пограничных пунктах", — говорится в материале издания.

По данным турецких властей сегодня на территории страны уже проживают порядка 3,6 млн сирийцев, бегущих от войны.

Почему беженцы "оседают" в Турции

Их "приютили" здесь потому, что в марте 2016 года Турция взяла на себя обязательство помочь в борьбе с миграционным кризисом в Европе — именно туда хлынул основной поток беженцев. В рамках договоренностей ЕС и Турция обязались выполнить ряд условий по отмене визового режима.

Впрочем, уже в сентябре 2016 года Эрдоган стал использовать это для политических манипуляций. Вот, что писала об этом "Правда.Ру".

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Министр Турции по делам ЕС Омер Челик предупредил, что в скором времени, председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру придется объясняться по поводу новой волны беженцевв ЕС.

"Если заключенные с Турцией соглашения не будут работать, а Европа, в зависимости от развития ситуации в сирийском Алеппо или Северной Африке, столкнется с (новой) волной миграции, в два или три раза превосходящей нынешнюю, то господину Юнкеру и другим нашим друзьям придется объяснить происходящее народам Европы", — заявил Челик в интервью агентству Anadolu в четверг.

Касательно возможности Турции полностью приостановить реализацию соглашения с ЕС по вопросу размещения беженцев, Челик отметил, что во многом это будет зависеть от процесса либерализации визового режима с ЕС.

"В настоящее время мы не можем внести изменения в закон о борьбе с терроризмом и ряд других законов. Но этот вопрос может быть вновь рассмотрен в случае создания определенного механизма внутри Совета Европы, либо изменения обстоятельств. Турция может взять на себя эти обязательства. Либерализация визового режима может быть гарантирована только таким образом. Однако Турция не может отменить этот закон, так как ей одновременно приходится вести борьбу с пятью-шестью террористическим организациями", — рассказал министр.

Напомним, что 18 марта главы стран-членов ЕС согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. В рамках договоренностей ЕС и Турция обязались выполнить ряд условий по отмене визового режима. В свою очередь, президент Турции пригрозил ЕС выходом из миграционного соглашения, если Евросоюз не предоставит гражданам его страны безвизовый режим.

Темы турция беженцы евросоюз тайип эрдоган
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