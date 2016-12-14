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Источник Правда.Ру

Мутко не увидел драмы в переносе чемпионата мира по бобслею из Сочи

Спорт

Ситуацию с переносом чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 года из Сочи не стоит драматизировать, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Фото: AP

"Мне кажется, наша федерация бобслея дала исчерпывающие разъяснения. Они имели контракт. Не думаю, что нужно это драматизировать. Ну, такое решение приняли. С одной стороны бойкот… Нужно войти в правовое русло и поработать с докладом, потому что в докладе делаются какие-то выводы, а решения должны принимать международные спортивные организации. Надеюсь, они выслушают наши доводы, наших федераций. Думаю, ничего страшного в этом нет", — сказал Мутко журналистам.

Напомним, накануне стало известно, что чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года не будет проходить в Сочи. Новое место объявят позднее. Такое решение приняла Международная федерация по этим видам спорта IBSF.

После опубликования доклада независимой комиссии WADA Ричарда Макларена от участия в чемпионате мира-2017 в Сочи отказалась сборная Латвии по скелетону, о намерении бойкотировать соревнования также заявили спортсмены из Южной Кореи.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что Россия может подать иск к Международной федерации бобслея и скелетона из-за переноса чемпионата мира 2017 года из Сочи. Предметом такого иска может стать компенсация расходов на его подготовку.

Она отметила, что Россия всегда очень ответственно относится к таким соревнованиям.

"Мы могли бы подать иск о компенсации как материальных, так и моральных затрат, — заявила Валентина Матвиенко.

Также Федерация бобслея России намерена обсудить с Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) вопрос компенсации расходов на подготовку к проведению в Сочи в 2017 году чемпионата мира, который был перенесен в другое место. Об этом заявил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков отметил, что бойкоты соревнований, особенно если они происходят по политическим причинам, это самое страшное в спорте, а в случае с чемпионатом мира-2017 по бобслею и скелетону, который был перенесен из Сочи, очевидно, руководствовались именно политическими причинами. Между тем эксперты говорят, что отобранный чемпионат, на самом деле говорит о том, что-то время, которое было нам дано на отстаивание нашей позиции по проведению реформы международной антидопинговой системы, мы упустили. Наши предложения должны были звучать громко. Но они не были столь эффективными. Читайте подробнее в материале: Перенос ЧМ по бобслею — следствие антироссийского визга.

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