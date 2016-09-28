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Источник Правда.Ру

ФАС: Роуминг по России должен быть отменен

Общество

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев после заседания коллегии ведомства заявил о том, в России, в том числе в Крыму, а также на территории стран Евразийского экономического сообщества не должно быть роуминга в мобильной связи.

ФАС: Роуминг по России должен быть отменен

"Никакого роуминга в России быть не должно, его не должно быть даже в Крыму, — цитирует Лайф руководителя ФАС. — Роуминга не должно быть вообще в ближайшем будущем в нашем Таможенном союзе".

По мнению Артемьева, дополнительная плата для абонентов должна быть отменена и при посещении стран Ев­ра­зийс­кого эко­но­ми­чес­кого со­об­щест­ва, таких как Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

Ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев сообщал, что операторы сотовой связи завышают цены и тарифы.

"Цены, которые сегодня платят граждане РФ за роуминг, "унизительны" и вместе с ценами "на соответствующие интернет-трафик, смс-сообщения должны уменьшиться в разы, не на 20%, а минимум в два раза", — цитирует Bigness. Ru. Артемьева.

По мнению Игоря Артемьева, "наши компании лукавят. Они еще раз пять добавляют от себя. Они пытались скрыть эту информацию от антимонопольных органов стран ТС. Они сильно завышают свою часть, а все время кивают на иностранные компании".

Напомним, еще в конце 2014 года ФАС давала установки отечественным операторам по снижению затрат на связь. Несмотря на такие позитивные планы, в ФАС уточнили тогда, что их реализация возможна лишь при условии согласования с иностранными сотовыми коллегами.

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Темы роуминг сотовая связь
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