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Источник Правда.Ру

Андрей Паршев: Ситуация в стране заставила американцев быть реалистами

Общество

Телеканал Fox News провел опрос, в ходе которого жители США рассказали, что является для них воплощением "американской мечты". Выяснилось, что большинство респондентов (88%) считают "крайне важным комфортный уровень жизни после ухода на пенсию", а более 75% назвали важным успех в карьере и создание семьи.

Андрей Паршев: Ситуация в стране заставила американцев быть реал

Комментарием по этому поводу с Pravda.Ru поделился публицист, автор книги "Почему Россия не Америка" Андрей Паршев.

— Пенсия, карьерный рост, работа на благо людей, наличие собственного жилья и диплом — вот что упомянуло большинство американцев. Как-то бледновато для мечты, вам не кажется? А как же лимузины, яхты, собственная фирма? Или это у нас какие-то стереотипы в отношении американцев?

— США — страна идеалистичная. Как пошутил кто-то, только идеалисты могли принять в свое время "сухой закон". Там не все сводится к утилитарности. Но сейчас ситуация в Штатах не на столько хорошая, как хотелось бы американцам, и выборы нового президента это очень хорошо показали.

В США большая проблема с получением достойной работы, которая дала бы возможность обучить детей. Сложно получить работу, которая была бы реальной, а не какой-то имитацией в рамках борьбы с безработицей. Там такое сейчас сплошь и рядом — создаются рабочие места, которые на самом деле не востребованы рынком, но прямо или косвенно субсидируются бюджетом. Для нормального американца вырастить троих детей и дать им образование, чтобы у них были некие стартовые позиции в жизни — это нормально. В разных вариациях американцы говорят именно об этом. И, на мой взгляд, это вполне нормальная мечта.

— Интересно, а что можно было бы подразумевать под "российской мечтой"?

— В этом-то как раз и проблема. Возможно, это связано с нашей недавней историей, но мы как-то не очень стали ценить некоторые простые вещи, типа куска хлеба и крыши над головой. До сих пор в массовом сознании это нечто такое, что само собой подразумевается. Во всем остальном мире это не так.

У россиян есть хорошая сторона характера — стремление сделать так, чтобы во всем мире воцарилась справедливость. У нас мечты выходят за пределы страны. Естественно, каждый конкретный человек, может, этим и не собирается заниматься. Но во всяком случае, он одобряет все, что в этом направлении делается нашей страной. Это, пожалуй, единственное отличие.

Нам, на мой взгляд, в наших мечтах не хватает практичности, которая есть у некоторых других народов. Это все-таки вещи базовые, которые должны быть свойственны человеку вообще.

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