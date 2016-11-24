"Понаехать" в Москву стало еще дороже

Согласно октябрьскому рейтингу окупаемости и доходности жилой недвижимости аналитического центра SRG, дороже всего аренда квартир традиционно обходится в российской столице, а самая низкая стоимость аренды жилья в России зафиксирована в Курске — там она составляет всего 201 рубль за квадратный метр.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

В Курске при средней стоимости квадратного метра в 41 тысячу рублей доходность от сдачи квартиры в наем в этом регионе менее 6%, а срок окупаемости — 17 лет. В Москве средняя стоимость квадратного метра в аренду сейчас составляет 878 рублей, а покупки в собственность — почти 172 тысяч рублей, а срок окупаемости недвижимости от сдачи в аренду составит более 16 лет.

Как сообщают "Известия", сдавать квартиры в аренду выгоднее всего в Петропавловске-Камчатском. Годовая доходность при этом составит 11%, или примерно 7,2 тысяч рублей в год с квадратного метра, стоимость которого в городе находится на уровне 65,6 тысяч рублей. Поэтому окупить вложения в жилую недвижимость с помощью сдачи ее в аренду жители административного центра Камчатского края смогут всего за 9 лет. Аналитики отмечают, что схожая ситуация сложилась в Магадане и Грозном.

Отметим, ранее на рынке жилой недвижимости наблюдался динамичный рост цен и инвесторы рассчитывали на быстрое получение дохода, но в последние годы тренд сменился — привлекательность жилой недвижимости как объекта инвестиций значительно уменьшилась. Так стоимость вторичной недвижимости в среднем по России в первом полугодии 2016 года снизилась на 5,1%.

В октябре спрос на рынке вторичного жилья российской столицы по сравнению в аналогичным периодом 2015 года сократился на 22,5%. Не произошло и традиционного осеннего оживления продаж. Минувший октябрь стал худшим за 11 лет в этом сегменте.

Однако, по словам финансового аналитика ГК "Финам" Тимура Нигматуллина, средний срок окупаемости при сдаче в аренду почти не изменился и составляет порядка 15 лет, из-за того, что падение цен на недвижимость сопровождалось и снижением ставок аренды. По мнению эксперта, в 2017 году ожидается небольшой рост арендных ставок и цен на жилье из-за улучшения макроэкономической ситуации.

Сколько сейчас стоит комфортабельное доступное жилье? Действительно ли оно доступно? Об этом ранее Pravda.Ru рассказал председатель совета директоров "Корпорация КОШЕЛЕВ" Владимир Кошелев.

"Сейчас ситуация на региональных рынках реально меняется, причем достаточно серьезно. В 2008-2009 годах таких реальных предложений, действительно, не было. В нашем опорном регионе — Самаре — тогда минимальная цена квадратного метра была в районе 50-60 тысяч рублей, меньше не было. Мы вышли на рынок с предложением в 29 450 рублей — квартира под ключ.

Сразу посыпалось много критики, было много скептиков. Говорили, что это пирамида, что это просто невозможно. Сейчас же этому проекту в формате доступного жилья уже исполнилось шесть лет. В построенных нами в Самаре домах проживает сейчас почти 70 тысяч жителей, что, в принципе, уже по своему размеру немаленький такой городок. А весь проект рассчитан на 350 тысяч жителей, и я вижу динамику продвижения.

Сейчас пошли проекты, есть достаточно хорошие предложения на рынке по так называемой госцене. Минстрой России утвердил программу "Жилье для российской семьи". Там цена не должна превышать 35 тысяч рублей за квадратный метр для регионов.

Вот мы в этом сегменте и работаем. Это не бюджетное жилье, а именно доступное, потому что по той инфраструктуре, по тому наполнению, которые есть в самом районе, это очень и очень достойное место. Опять же, за мои слова голосуют наши покупатели своим рублем", — рассказал ранее собеседник Pravda. Ru.