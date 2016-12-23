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Источник Правда.Ру

"Чтобы остановить эпидемию алкоголизма, надо приравнять спирт к героину..."

Общество

По данным Минздрава Иркутской области, с 17 по 23 декабря 75 человек умерли из-за отравления концентратом для ванн "Боярышник" с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен этиловый). В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело. По нему задержаны уже 19 человек, некоторые из них арестованы.

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Фото: REX

Как остановить массовую эпидемию алкоголизма в нашей стране, Pravda.Ru рассказал клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс.

— Согласны ли вы, что это очень опасный сигнал? Что-то такое происходит в нашем обществе, что толкает людей на такие безумные совершенно поступки. Или это было всегда, только тут еще добавилось то, что производители оказались бандиты, использовали метиловый спирт вместо этилового?

— На флаконе было написано: "Пить запрещено". Люди взяли то, что пить запрещено, и употребили. Значит, это полностью их ответственность, и они так поступили исключительно потому, что они больны алкоголизмом. Если у тебя нет денег на заведомо что-то безопасное, не пей вообще. А не пить вообще они не могут, потому что они алкаши. И, действительно, это сигнал, и очень большой — о том, что наше общество больно алкоголизмом. И крайняя стадия этого алкоголизма, это люди, которые пропили уже все, все возможности, и теперь пьют средства для ванн.

— Стало известно, что среди погибших были не только бомжи и алкоголики, но и вполне обычные граждане. Более того — они могли выпить не "Боярышник", а обычную с виду водку из метилового спирта, которую разливали в том же подпольном цеху. В списках есть воспитательница детского сада (она купила водку в иркутском Академгородке) и медсестра. О чем это говорит?

— О том же — алкоголизм. Но у кого-то уже не хватает денег на якобы проверенные сертифицированные товары, а у кого-то еще хватает. Вы представляете, воспитатели детских садов, медсестры, бомжи, директора заводов — бухают.

Этиловый спирт — тоже яд. Его надо несколько больше, чем метилового, чтобы умереть. Но вообще людей, которые умирают от этилового спирта, больше, чем тех, которые умирают от метила, этанола.

Сотни тысяч человек ежегодно в России умирают от употребления этилового спирта. Поэтому здесь вопрос не в том, что кто-то подменил спирт, не в том, что за этим надо контроль установить, а за тем, чтобы у нас воспитатели детских домов не хлестали водку по вечерам. Чтобы они спортом занимались и с детьми уроки делали. А они водку хлещут. Вот в чем проблема.

— Казалось, что происходит нормализация у людей в головах… Те, кто раньше сидел по барам, теперь йогурты и утренние лесные пробежки пропагандируют. Что-то двигается в этом направлении?

— Двигается, несомненно. Ко мне стало, например, гораздо больше приходить людей, которые до третьей стадии алкоголизма не допились еще.

То есть это люди на ранних стадиях алкоголизма, которые говорят, что больше не хотят пить: "Помогите, посоветуйте, как эффективно бросить". И, несомненно, огромное количество фитнес-клубов, они ведь тоже не просто так открываются, они под спрос открываются. Общество начинает выздоравливать, но, к сожалению, это пока происходит не во всех социальных группах.

— Делаются заявления, что у нас такой менталитет. Возможно ли его поменять? Дайте совет, как найти реальный, действенный способ для того, чтобы, по крайней мере, снизить опасность.

— Надо через СМИ рассказывать людям о том, что алкоголь — это наркотик, что проблема алкоголя не в том, что может быть некачественный спирт, а в том, что спирт сам по себе вызывает зависимость. И в какой-то момент человек, который употребляет спирт, не важно в какой пропорции его разбавили и чем, он рискует потерять контроль над возможностью не употреблять, то есть получить зависимость.

И чем больше СМИ будут говорить о том, что алкоголь — это наркотик, то есть вещество, вызывающее зависимость, тем меньше будет у людей желания попробовать его в первый раз. Когда у людей в головах сравняются понятия героин и алкоголь, тогда эта эпидемия, по крайней мере, остановится.

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Темы Иркутск алкоголь алкоголизм Михаил Хорс
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