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Источник Правда.Ру

В России могут появиться центры "перевоспитания" мужчин, бьющих жен

Общество

В России могут создать центры реабилитации для мужчин, которые били жён и детей. Данное предложение обсуждалось на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав детей.

В России могут появиться центры перевоспитания мужчин, бьющих
Фото: REX

По словам заместителя главы Министерства образования Вениамина Каганова, инициатива базируется на следующем положении: в случае, когда мужчина начинает избивать свою супругу или детей, женщины часто покидают дом.

"Справедливее было бы наоборот — помещать куда-то мужчин на время, чтобы они не мешали своей семье жить", — считает замминистра.

Как сообщает RT, изолированные в "центрах реабилитации" граждане будут подвергаться психологической и педагогической помощи и учиться контролировать гнев.

Вице-премьер Ольга Голодец поручила проработать этот вопрос до 15 апреля.

Напомним, 4 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который переводит побои, неуплату алиментов и отдельные виды мошенничества и хищения в разряд административных правонарушений. В документе, в частности, побои исключаются из УК РФ, если это правонарушение совершено впервые.

При этом, если преступление повторится в течение года, то оно перейдет в разряд уголовных. Уголовная ответственность за побои наступает также и в том случае, если они совершены в отношении близких лиц (родителей, детей, супругов, братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, опекунов или попечителей, свойственников или лиц, ведущих с виновным общее хозяйство).

"Дело не в синяке и ссадине, во-первых, синяки и ссадины друг другу бывают рознь. Во-вторых, речь идет об однократности правонарушения, не повлекшего никакого вреда. Идея закона заключается в том, чтобы шлепок по попе ребенку не приравнивался к каким-то серьезным вещам.

Просто записывать любое применение силы, рукоприкладство, скажем так, без всяких последствий, особенно, если люди меньше сдержаны какими-то внешними условностями и обстоятельствами, мне кажется, неправильно. Но еще раз говорю, это относится только к тому, что не имеет никаких последствий, и было сделано однократно", — рассказал ранее Pravda.Ru директор Института прав человека, юрист Валентин Гефтер.

По его словам, в России довольно часто бывает злоупотребление случаями домашнего насилия, они или латентны, когда люди не сообщают об этом, или наоборот, идут, а их не хотят считать серьезными. "Может быть, когда это будет переведено в легкую административную форму, люди будут охотнее заявлять, это будет легче выявлять. Это не будет спрятано. Зато проблема бы реально выявлялась, а не как сейчас — спящая норма, и практически ничего нет, хотя очень грозно звучит", — считает эксперт.

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