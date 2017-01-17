Глава минтруда пообещал настоящий рост зарплат

Министр труда и соцзащиты России Максим Топилин уверен, что в это году россиян ожидает рост зарплат. При этом уровень безработицы покажет снижение.

Как заявил министр в интервью "Российской газете", рост зарплат по сравнению с 2016 годом может произойти благодаря распоряжению президента увеличить размер бюджета в этом секторе.

Что касается занятости, то, по словам Топилина, массового сокращения рабочих мест в 2017 году произойти не должно.

В 34 российских региона на софинансирование программ временной занятости, переобучения персонала направили из федерального бюджета более 2 миллиардов рублей. Это позволило регионам оперативно реагировать на меняющиеся обстоятельства, поддерживать испытывающие трудности компании, а работникам - получать новые квалификации и дополнительную занятость, сохраняя рабочее место и зарплату.

Если говорить о безработице, отметил министр, официально в службе занятости зарегистрировано сейчас менее 900 тысяч человек, а общая безработица - чуть более четырех миллионов человек. Это меньше, чем в 2015 году. На уровень безработицы влияет в том числе демографический фактор - численность россиян в трудоспособном возрасте снижается.

Сейчас заканчивается подготовка плана по развитию экономики на 2017 год. В январе он будет обсуждаться в правительстве.

Минтруда ставит вопрос о выделении средств на программы поддержки занятости регионам, где есть крупные градообразующие предприятия, испытывающие трудности.

Отвечая на вопрос корреспондента РГ о внедрении новых технологий на предприятиях, в частности, роботов, министр отметил, что не видит в этом никакой опасности для работающего населения. По его словам, новые технологии внедряются постоянно, и надо относиться к этому спокойно. Будет использоваться больше роботов - значит, понадобится больше людей, которые будут их программировать и обслуживать. Структура занятости постоянно меняется. И это дело не одного дня или года.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, по словам вице-премьера РФ Ольги Голодец,почти пять миллионов человек в России получают официальную зарплату ниже минимального размера оплаты труда.

Также стало известно, что больше 70 процентов жителей страны получают "белую" зарплату. 10 процентов - "в конвертах", остальные 20 - по "серым схемам", то есть их работодатели комбинируют законные формы оплаты с нелегальными.

Таковы итоги социологического опроса ВЦИОМ, проведенного 24-25 декабря 2016 года в 130 населенных пунктах 46 регионов России. Причем официально зарплату чаще получают 40-летние (78%), а реже - 20- 25-летние (69%), сообщает РГ.

Что качается "черного нала", в его получении сознались 0% работников, еще у 13% заработок складывается, по их словам, из обеих форм оплаты. Еще примерно у 7% чаще бывает легальная зарплата, реже - нелегальная.