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Источник Правда.Ру

В Госдуме рассмотрят резонансный законопроект о платном въезде в города

Общество

Член комитета ГД по транспорту Олег Нилов рассказал, что сегодня в Государственной думе депутаты рассмотрят резонансный законопроект Министерства транспорта о платном въезде в города. Нилов называет документ никак иначе, как новогодний "подарок" от правительства для всех автомобилистов страны, поскольку документ вынесли на обсуждение без учёта позиции всех фракций.

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Фото: Fotodom.ru/DP

— Несмотря на то что во многих местах дорог ещё попросту нет, правительство хочет "организовывать дорожное движение", регулируя его преимущественно за счёт взимания платы с автомобилистов. В итоге же дополнительные поборы с перевозчиков моментально повлияют на цены и тарифы. Правительство попросту ограничивает свободу передвижения людей вместо того, чтобы решать транспортные проблемы — налаживать систему дешёвого такси, доступного транспорта, создавать необходимую инфраструктуру, — говорит Нилов.

Пока неясно, кому поручат заниматься организацией платного проезда. Нилов выразил опасения, что к процессу подключат частников, которые, как и в случае с эвакуацией авто, просто будут стараться заработать на процессе, сообщает Лайф.

Еще одним "подарком" для автомобилистов стали новые комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения — их стало больше в два раза. Также были установлены 305 комплектов, которые выглядят как камеры, но на деле являются муляжами.

Как стало известно "Коммерсанту", число действующих камер в столице теперь составляет 1424. Новые комплексы фиксации нарушений ПДД введены в эксплуатацию еще в конце прошлой недели. Как сообщили в столичном Центре организации дорожного движения, приборы установлены "в очагах аварийности". Отмечается, что они значительно чувствительнее предшественников, поэтому есть риск увеличения количества ложных "писем счастья".

Напомним, в октябре Министерство транспорта РФ предложило ввести плату для автомобилей и грузовых поездов за пользование пограничными пунктами пропуска.

Как сообщает "Коммерсантъ", предполагается, собранными средствами компенсировать затраты на обустройство, использование и реконструкцию пунктов пропуска на госгранице. Данные расходы оцениваются в 250 миллиардов рублей. Ведомство предлагает создать единого оператора взимания платы по образцу системы "Платон", но рассматриваются и другие варианты.

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