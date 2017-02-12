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Вокальный конкурс "Ты - супер!" - шанс для детей со сложной судьбой

Общество

Новый музыкальный проект — детский вокальный конкурс "Ты — супер!" — стартовал на российском телевидении в минувшую субботу. Его организаторы — телеканал "НТВ" и международное информационное агентство Sputnik.

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Фото: НТВ

В проекте примут участие дети и подростки, оставшиеся без попечения родителей или находящиеся в сложной жизненной ситуации. Таланту надо помогать, и новый конкурс — это тот самый невероятный шанс для одаренных детей заявить о себе на весь мир.

Талантливых детей с непростой судьбой журналисты телеканала "НТВ" нашли в Абхазии, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Армении, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Украине, Эстонии и Южной Осетии. Многие дети впервые увидели Москву, а кто-то из них никогда прежде не выезжал за пределы родного города.

Всего в конкурсе "Ты супер!" примут участие 92 человека. Например, 11-летняя Валерия Адлейба приехала из города Очамчыра в Абхазии. У нее есть мама и папа, но в семье трудное положение, и дети в интернате. Валерия артистична и музыкальна, увлекается пением с юного возраста. Девочка не получила специального музыкального образования, но ходит на уроки пения в школе-интернате. Валерия — отличница и домоседка. Участие в конкурсе для нее сейчас действительно самое главное событие в жизни.

Из Грузии в Москву приехала Нана Вардзелашвили, 12 лет. Ей было всего шесть, когда она потеряла мать, отец никогда не уделял ребенку внимания и даже не навещал дочку. После смерти матери бабушке Наны пришлось уехать на заработки в Турцию, это было единственным шансом на спасение.

"Если бы летом мне кто-нибудь сказал, что в новом году окажусь в Москве, я бы не поверила. Ведь я толком даже Тбилиси не знаю. Когда мне позвонили с телевидения, это стало огромной радостью для меня", — рассказала Нана.

А Кыргызстан представляет Урмат Мырсаканов, с виду вроде бы совсем обычный мальчик. Ему 12 лет, он учится в пятом классе. Уже много лет он живет в приемной семье в Бишкеке. Урмат обладает уникальным голосом, благодаря которому он и стал участником проекта "Ты супер!".

Урмат обожает песню Кипелова "Я свободен", мечтает познакомиться и спеть на одной сцене с Димой Биланом. Он очень хочет спеть на главной сцене страны, чтобы обрадовать свою маму, братьев и сестренок, которые очень за него переживают и поддерживают его.

Одна из белорусских участниц Дарья Чернова — студентка первого курса Белорусского государственного экономического университета. Поет с самого раннего детства, любовь к пению привила бабушка. Мечтает открыть школу для детей-сирот.

Эстонию на конкурсе представляет Игорь Лесков, 18-летний воспитанник детского дома из поселка Кохтла-Нымме. Он успешно прошел все просмотры. "Я занимаюсь вокалом с 12 лет и пою по семь часов в неделю, — рассказывает юноша. После участия в конкурсе Игорь мечтает записать собственную песню и снять к ней видеоклип.

Об участнице из Армении Сабине Манвелян ее учительница музыки говорит так: "Девочка с феноменальной памятью". Сабина живет и учится в детском доме в третьем по величине городе Армении, Ванадзоре. Она может выучить песню, выслушав три раза, убедить ее завершить урок пения очень трудно. Сабине 15 лет, она успела побывать в приемной семье, однако около года назад снова оказалась в детдоме.

Итак, совсем скоро старт. В конкурсе "Ты супер!" победителями станут все — те, кто в нем участвует, кто его проводит и кто будет болеть за юных вокалистов. Это победа доброты и человечности.

Читатели ресурсов Sputnik смогут следить за успехами конкурсантов в формате онлайн-дневников и прямых трансляций шоу. Отдать свой голос за полюбившегося участника конкурса все желающие смогут в официальных аккаунтах агентства в социальных сетях.

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