С приходом Трампа РФ вновь разрешит американцам усыновлять российских детей

РФ предложит новой администрации США возобновить работу по проблемам усыновлённых детей, надеется на положительный отклик, заявил в среду уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

"Мы надеемся, что в самые разумные сроки после формирования новой администрации (США) нам удастся все-таки осуществить поездку в США. Вопрос стоит в нашей повестке дня, будем надеяться, что новая американская администрация позитивно рассмотрит этот вопрос", — сказал Долгов, выступая на заседании межведомственной рабочей группы по международным вопросам защиты прав ребёнка.

По его словам, "один из ключевых осложняющих нашу работу моментов это то, что у нас нет и не предвидится, к сожалению, единого международного документа, который обеспечивал бы в полной мере защиту прав детей, в области усыновления". Именно отсутствие этого документа и отразилось, по словам Долгова, на ситуации с усыновлёнными российскими детьми, передает РИА Новости.

Напомним, "закон Димы Яковлева", принятый в конце декабря 2012 года, широко известен из-за статьи, которая запрещает американцам усыновлять детей из России. Свое неофициальное название закон получил по имени ребенка, погибшего в машине усыновившего его гражданина США. Американский суд приемного отца оправдал.

В прошлом году о возможной отмене закона сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. По словам уполномоченного при президенте России по правам ребенка, отмена возможна только после того, как Россия получит возможность проследить судьбу в Америке уже ранее усыновленных детей.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, число россиян, поддерживающих "закон Димы Яковлева", составляет 76 процентов. В январе 2013 года, когда закон вступил в действие, о его поддержке заявляли 54 процента наших соотечественников.

Говорят о его положительных результатах и эксперты. За время работы "закона Димы Яковлева" значительно уменьшилось число детей-сирот. Об этом в понедельник заявила председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольга Баталина ("Единая Россия").

Улучшилась ситуация с устройством детей-инвалидов — в прошлом году российские семьи взяли на воспитание 1666 таких детей, в 2011 году — 1074 ребенка. При этом в 2,5 раза сократилось международное усыновление", — отметила она.

Кроме того, специалисты отмечают негативные факторы усыновления российских детей иностранцами.

"Никакой системы контроля в США не отработано, ее нет совершенно. За 25 лет, сколько мы занимаемся сиротами, осуществлять контроль самим — нереально. К тому же, российские дети, которых усыновили, перестают говорить на русском языке. Это полнейшее нарушение конвенции о правах ребенка на знание языка, которую мы ратифицировали. Нельзя все это забывать. Выстроить ту систему, которая будет специально этим заниматься — сейчас нереально", — говорит председатель Общественной организации "Союз женщин России", член Совета Федерации Екатерина Лахова.

"Я считаю, нам надо создавать условия, чтобы они оставались здесь. Самое главное — нужно предпринять все меры, чтобы таких детей было меньше, чтобы людей не лишали родительских прав", — добавила она.

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