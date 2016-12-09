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Источник Правда.Ру

Гидрометцентр опроверг 33 градуса холода в Новый год

Общество

В СМИ появились сообщения, что погода в новогоднюю ночь будет очень морозной, температура может понизиться до -33 С⁰. Днем 31 декабря ожидается солнечная погода, столбик термометра может опуститься до -28 С⁰. Такой прогноз дал портал Gismeteo.

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Фото: REX

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд отказался подтверждать эту информацию, однако сообщил, что следующая неделя будет холодной.

"Уже с понедельника, вся рабочая неделя будет холодной, отклонения температуры от нормы будут на семь — десять градусов. Ниже нормы будет температурный фон. Это действительно так. Это очень холодная погода. Ночные температуры будут в диапазоне -13… -18 С⁰, в Московской области до — 20С⁰. И днем нежарко, мягко говоря: -10…-15 С⁰. Кто бы ни давал прогнозов на новогоднюю ночь, желаю успехов, чтобы они осуществились", — цитирует его НСН. 

Вильфанд напомнил, что прогнозы даются на 5-6 дней, дальше точность падает. Он даже поиронизировал, что в Гидрометцентре уже готов прогноз на зиму 2027 года. 

Ранее Правда.Ру сообщала о том, что предстоящая зима обещает быть самой суровой за последние сто лет. Это предсказал немецкий метеоролог Доминик Юнг, опираясь на свои наблюдения и точные расчеты. Его прогнозы подтверждают представители Американской гидрометеорологической службы.

Причем зима будет самой холодной во всех странах планеты. Самые сильные морозы ожидаются в январе-феврале. Сильнее всего не повезет европейским государствам, где зима будет не только очень суровая, но и длительная. Весна в следующем году не придет долго. Температура поднимется до весенней нормы лишь в начале апреля.

Такие погодные явления специалисты связывают с нарушением движения воздушных масс. Снегопадами и бурями, которые уже бушуют в некоторых регионах России, мы обязаны циклонам с юга. За ними ожидаются холодные массы арктического воздуха.

Кстати, начало эпохи "суровых зим" предрекли еще в прошлом году. Тогда метеорологи спрогнозировали суровую зиму, причем, не только в 2016 году, но и на протяжении 60-летнего цикла.

Председатель президиума тюменского научного сообщества СО РАН, академик Владимир Мельников пояснил, что на Земле идут процессы как глобального потепления, так и похолодания. Речь идет о цикличности климата.

Он отметил: "Эти циклы разной периодичности. Они накладываются друг на друга и вызывают колебания погоды. Эти наложения и приводят к броскам температуры вверх и вниз".

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Темы погода Гидрометцентр
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