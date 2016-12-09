Председатель ОНК Москвы: "Зачем Елена Масюк лгала президенту?"

8 декабря президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Правозащитники подняли перед главой государства вопросы о проблемах экологии, некоммерческих организаций, судебной системы, профилактическом учете по экстремизму и многом другом. Касались и вопросов формирования общественных наблюдательных комиссий.

В частности, к главе государства обратилась сотрудница "Новой газеты" Елена Масюк. По ее словам, "Совет Общественной палаты фактически разрушил ОНК в 42 регионах России". Выступление журналистки Правде.Ру прокомментировал председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Вадим Горшенин:

— Прочел стенограмму встречи Совета по правам человека при президенте с самим президентом, обратил внимание, естественно, на выступление Масюк, которая рассказала Владимиру Путину, что ОНК Москвы вообще не работает.

Вот цитата: "Спустя полтора месяца с того, как Общественная палата разрушила общественный контроль в стране, я не слышала ни о каких жалобах о здоровье, об условиях содержания в московских изоляторах. Что, за полтора месяца все проблемы решены? У нас нет перелимита, у нас нет жалоб ВИЧ-больных, у нас нет туберкулезных больных, у нас все вопросы решены? Нет. Это говорит только о том, что те люди, которые попали в общественные наблюдательные комиссии, в том числе Москвы, не имеют никакого отношения к правозащитной деятельности".

Заметили подмену в выступлении девушки из "Новой газеты"? Она судит о деятельности ОНК из своего "слышания" жалоб.

Ну я б в связи с этим хотел уведомить "старую" и опытную правозащитницу, что комплексная работа ОНК заключается, на мой взгляд, не в криках и озвучивании жалоб через СМИ, а в попытках решить те или иные проблемы задержанных (в случае с Москвой) через согласования с различными ведомствами путей решения этих проблем.

Скажем, вопрос перелимита в московских СИЗО - вопрос не столько УФСИН, сколько судов и сроков следствия.

Вопрос сроков следствия по большинству дел (а это, в основном, иногородние или иностранные граждане) зависит от бумажной волокиты по установлению личностей подследственных из других стран.

Бумажная волокита — от того, что даже если следствие запросит по электронной почте другую страну о подтверждении личности того или иного гражданина, то ответ по электронной почте не будет являться доказательством в судопроизводстве.

А еще есть проблема сроков экспертиз, которые длятся иногда больше года, и больше года подследственные вынуждены находиться в СИЗО.

У меня есть несколько ответов, почему Елена Масюк на встрече с президентом поднимала не эти вопросы, а тему того, что работа всех ОНК в стране развалена, поскольку именно Масюк не оказалась в списках ОНК Москвы. Не буду их озвучивать, догадайтесь сами.

Но одна из них — в том, что ее "нечленство" в ОНК Москвы лишило ее доступа к VIP-заключенным, о которых она много писала. А значит, лишило эксклюзива как журналиста. Поэтому понятно, почему ей выгодно поднимать вопрос о разрушении структуры ОНК в стране.

Елена Масюк подала иск в суд о признании выборов в ОНК недействительными, о чем она сообщила президенту с целью повлиять на рассмотрение ее кассационной жалобы в Мосгорсуде. Знаете, что это значит?

Только одно: если бы суд удовлетворил ее иск, то вся система деятельности ОНК из-за нескольких неудовлетворенных бывших членов ОНК была бы остановлена по крайней мере на три месяца: на объявление новых выборов, подачу заявок, проведение самих выборов, объявление результатов… Классический пример того, когда людям наплевать на содержание заключенных во имя себя любимого.

В общем, мерзко.

Но я бы хотел задать Елене Масюк, как "опытной и авторитетной" правозащитнице, вопрос: почему она при исполнении своих полномочий члена ОНК Москвы третьего состава ни разу не подняла, скажем, вопрос об исполнении наказаний в отношении военнослужащих? Которых, поясню, для исполнения решений военного суда Московского округа этапируют в Питер на гауптвахту... Если мы говорим о действительной проблеме с конвоированием подследственных из СИЗО в суды в автозаках, не оборудованных туалетами (что вполне можно определить как пытку — в этих автозаках подследственные проводят три-четыре часа, а иногда и больше), то не пытка ли для военнослужащих конвоирование их для отбытия наказания на десять суток на "губу" из Москвы в Питер и обратно?

Или вопрос другой: о медицине. Почему она, как член ОНК Москвы третьего состава, зная о медицинских проблемах подследственных, не попыталась организовать комиссию с участием представителей департамента здравоохранения Москвы (у задержанных граждан России так или иначе имеются полисы на обеспечение бесплатного медицинского обслуживания)? Легче ведь кричать о "кровавом режиме", нежели пытаться конструктивно решить вопрос, который, видимо, только члены ОНК и могут поставить.

Таких вопросов к представительнице "Новой газеты", заявившей о разгроме ОНК, поскольку лично она не вошла в состав столичной комиссии, много. Не буду их перечислять.

Зачем? Какой смысл вообще задавать вопросы человеку, для которого не существует проблем, если он в них не участвует, не в центре их, и не зарабатывает посредством гонораров на своем членстве в ОНК?

Долго молчал в ответ на все эти выпады против ОНК Москвы четвертого состава, в которой есть очень много достойных членов, но после лжи Масюк на президентском совете, извините, не мог не сказать всех этих слов.

В стране нет и не должно быть "исключительных" граждан, которые могут позволять себе на встрече с президентом страны, транслируемой всеми значимыми средствами массовой информации, откровенно лгать на других граждан, пытающихся честно исполнять свой общественный, волонтерский долг. Не должны иметь права "исключительные", пользуясь своим членством в Совете по правам человека при президенте страны, решать собственные корыстные интересы в виде получения гонораров от СМИ, в которых они трудятся.

В результате выступления Елены Масюк на президентском совете большинство членов ОНК Москвы чувствуют себя оплеванными и оскорбленными. И я, простите, не понимаю, почему эта женщина, оскорблявшая и унижавшая российских военнослужащих в ходе конфликта в Чечне, вообще может выступать в качестве правозащитника. Если меня, как избранного председателя ОНК Москвы, вдруг спросят о целесообразности нахождения Масюк в составе нашей комиссии, буду выступать против. Вплоть до добровольного выхода из состава ОНК. Работать рядом с лживым человеком, извините, я не смогу.

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