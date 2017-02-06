Россияне готовы поменять зарплату на стабильность "как в СССР"

Половина россиян предпочитают уверенность в завтрашнем дне и стабильность высоким доходам без гарантий на будущее. Это показал опрос "Левада-Центра".

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Так, иметь "сравнительно небольшой, но твердый заработок и уверенность в завтрашнем дне" хотят 46%, а "много работать и хорошо зарабатывать, пусть даже без особых гарантий на будущее" — 36%.

При этом "иметь собственное дело, вести его на свой страх и риск" готов каждый восьмой (12%) участник опроса, передает "Интерфакс".

По данным исследования, работа для россиян — это, прежде всего, источник получения средств к существованию (60%). Для 12% работа "важна и интересна сама по себе, независимо от оплаты", еще 18% заявили, что в их жизни "есть вещи, значащие гораздо больше, чем работа". А для 5% работа — неприятная обязанность.

Напомним, в конце декабря в стране был проведен опрос, который показал, что больше половины россиян не верят в восстановление СССР, но поддерживают идею объединения бывших советских республик в новый союз. Доля россиян, сожалеющих о распаде СССР, за последние десять лет практически не изменилась: сейчас таких 63%, в 2006 году было 65%.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, в начале декабря был проведен еще один опрос на тему СССР. Тогда большинство россиян назвали распад союза трагедией. Более половины россиян (56%) сожалеют о распаде СССР. Социологи отмечают, что в 2015 году так отвечали 54% граждан.

Как показывают результаты исследования, более половины недовольных распадом СССР говорят, что прежде всего жалеют о разрушении экономической системы. При этом число жалеющих, что "люди потеряли чувство принадлежности к великой державе", в ноябре в 2016 года сократилось с 56% до 43%.

Между тем недавно экс-президент Советского союза Михаил Горбачев заявил, что страны бывшего СССР могут образовать новый "добровольный" союз в старых границах. При этом он отметил, что восстановление советского союза быть не может, просто союза — да.

"В прежних границах и с тем же составом, добровольно… Я считаю, что новый союз может быть", — заявил политик. Кроме того, экс-президент рассказал о том, что не снимает "с себя долю ответственности" за распад СССР. "Но моя совесть чиста. Я отстаивал Союз до конца", — заявил он в интервью ТАСС, добавив, что "реформировать" и "обновить" СССР "было возможно и необходимо".

Также, по данным последних опросов, большинство россиян уверены: трудные времена позади. 72% полагают, что их жизнь в 2016 году улучшилась. 56% называют "хорошей" ситуацию, которая сложилась в стране.

Недовольны уровнем жизни всего 26% соотечественников. 41% не устраивает ситуация в стране. Этот показатель ниже, чем в 2015 году, тогда "недовольных" граждан было больше — 51%.

Увеличилось число тех, кто полагает, что трудные времена прошли, — таких сейчас 25% (19% в 2015 году). И, напротив, уменьшилось число граждан, думающих, что трудности впереди, — 42% (52% в 2015 году). 24% россиян уверены, что самые тяжелые времена Россия переживает сейчас.

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