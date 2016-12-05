Москалькова: Перевод Дадина из Карелии соответствует его интересам

Как стало известно, Ильдара Дадина, осужденного к лишению свободы за неоднократное нарушение правил проведения митингов, этапировали из ИК №7 в Карелии в другую колонию. По мнению уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, сделано это в его же интересах.

Решение о направлении Дадина в другое исправительное учреждение принято в связи с многочисленными обращениями представителей правозащитного сообщества, заявили представители ФСИН.

По словам начальника пресс-службы управления ФСИН по Республике Карелия Виталия Фефелова, отбывать наказание в другой регион Дадин был переведен в конце прошлой недели.

В том, что этот перевод осужденного активиста в другую колонию вполне соответствует интересам самого осужденного, уверена и Татьяна Москалькова. "Более того, о желательной смене места содержания мне говорили и его родные", - сказала она ТАСС, поблагодарив ФСИН за то, что они пошли навстречу.

О том, где будет отбывать наказание Дадин, узнают только его родственники, такое положение содержится в ст.17 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Уголовное дело против Дадина стало первым, возбужденным по статье 212.1, включенной в УК РФ летом 2014 года и предусматривающей уголовную ответственность за неоднократные нарушения в течение года статьи 20.2 КоАП РФ ("Нарушение порядка проведения публичного мероприятия").

Напомним, письмо Ильдара Дадина, в котором он заявлял о пытках и издевательствах в колонии, опубликовали некоторые СМИ. С такими же заявлениями выступил и адвокат осужденного активиста. Это дало толчок в проведению расследования, к которому позднее подключился и Следственный комитет РФ.

Сообщения о пытках Дадина в карельской колонии в ходе предварительной проверки не подтвердились ни им самим, ни проведенным медосмотром, во время которого не было зафиксированного ни одного телесного повреждения.

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова посетила Сегежскую колонию, где отбывал срок наказания осужденный активист Ильдар Дадин. По ее словам, на теле заключённого не было обнаружено никаких следов побоев, за исключением следов от наручников. Тогда же омбудсмен заявила, что активиста необходимо перевести из колонии №7 в карельском городе Сегеже в другое исправительное учреждение.