Адвокат: В Москве собаки стали хозяевами человека

источник Pravda.Ru

В Москве стая собак загрызла пенсионерку. Тело 80-летней женщины со следами нападения животных обнаружили на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова.

Выяснилось, что четырех немецких овчарок выпустил из вольера охранник. Позже мужчину задержали.

Случаи, когда животные нападают на людей на улицах, в последнее время, к сожалению, не редкость. Что с этим делать — менять законы или уничтожать бродячих животных, Правде.Ру рассказал адвокат Дмитрий Аграновский.

— Как и кто все же должен нести ответственность?

— Должны нести ответственность коммунальные службы. Во-первых, с момента начала либеральных реформ очень стало сильно лобби собакозащитников. Обычный человек сейчас в городе совершенно не защищен.

Я сам неоднократно, например, писал по поводу собак в разные инстанции. Мне отвечают, что отстрел запрещен, что должны производиться отлов и стерилизация. Между тем вы видите, что по городам, в Москве, в частности, бегают огромные стаи. Раньше такого не было. И просто, наверное, люди к ним по-другому относились, не выбрасывали, а во-вторых, отлов был поставлен достаточно четко.

Это звери. Они могут быть хорошими и милыми, когда живут в квартире, но вообще, это звери, они представляют опасность. Когда растет популяция волков ил шакалов, допустим, специально обученные люди, охотники их уничтожают, потому что животные представляют опасность для сельского хозяйства и для людей. Здесь абсолютно та же ситуация. Но правоприменительная практика сейчас такая, что с этими собаками сделать практически ничего нельзя. Например, отстрел их в городе запрещен. Насколько я знаю, и отлов запрещен.

Мне постоянно приходят отписки, в которых говорится то, что даже трудно воспроизвести. Совершенно какие-то неубедительные вещи. Например, там-то стая собак напала, разорвала кошку, или напала на человека, примите меры. Я пишу совершенно конкретные вещи. Мне отвечают, что будет построен питомник, собаки будут подвергаться стерилизации. Я говорю, вот, опасность, сейчас представляет. А власти бездействуют, потому что это лобби собакозащитников, я так понимаю, достаточно влиятельно, и иногда кажется, что это сознательная политика защищать все, что мешает людям жить.

— Теперь арестуют охранника? И свалят все на него?

— Конкретного охранника — да, будут говорить, что он неправильно обращался с собаками. Сейчас поднимется вой, что собаки хорошие, что это люди в ответе за тех, кого приручили. А вот сегодня утром, например, у меня друг шел на работу, и на него напали собаки. У нас несколько лет назад был страшный случай, когда собаки загрызли беременную женщину. Я вчера посмотрел подборку видео — огромное количество случаев нападений собак на людей со смертельными исходами.

Эту проблему надо решать. Это не гуманизм, это псевдогуманизм. Когда защищается все, что мешает жить нормальному человеку. Включаешь телевидение, и нас везде приучают к толерантности, к терпимости, причем везде за наш счет. Я так понимаю, кстати, это не только российская, это общемировая тенденция. У нас собак подняли до Трампа. В США победил, грубо говоря, нормальный человек, который не понимает, почему людям не дают жить, почему надо исключительно поклоняться каким-то меньшинствам, почему мы должны быть терпимы ко всем проявлениям зла и прочего. Жить стало сложно. И попытки себя защитить, попытки защитить свои интересы, сталкиваются с сознательным противодействием. Собаки из той же оперы — ими просто перестали заниматься. Ими вообще перестали заниматься во всех наших городах. И они себя чувствуют хозяевами. А это звери. И какой с них спрос, с одной стороны. Но, с другой стороны, они же представляют опасность.

— Насколько вообще нормально территорию в Москве охранять собаками? Часто ведь на парковках такую охрану используют?

— В наше время, когда доступны технические средства, конечно, с этим надо разбираться. Собаками охраняли вообще фашистские концлагеря или подобного рода учреждения. Конечно, это ненормально. Но проблема собак шире. Взять конкретного охранника. Я говорю, что сейчас, может быть, охранника осудят, и, скорее всего, за него сейчас будут заступаться мощное "собачье лобби". Но проблему это не решит.

У любой станции метро огромные и страшные собаки — не просто маленькие собачки. Пока они мирные. Но когда они голодные, они нападают на кого угодно. В том числе, и на домашних собак. Я недавно наблюдал картину, как молодой человек шел со своей собакой, и его догнала стала собак, окружила его, правда, совместными усилиями с прохожими отбились, но достаточно неприятно. Я, как юрист, не вижу никаких законодательных методов. Власти бездействуют.

— Только такие страшные случаи заставят опомниться…

— Нет. Огромное количество этих случаев. Детей загрызают, стариков загрызают насмерть, просто людей загрызают. И ничего, отвечают, что будут построены питомники. Да не нужны нам ваши питомники. Мы хотим, чтобы вы это уничтожили. Мы хотим, чтобы вы уничтожили источник опасности, уничтожили его решительно. Кстати, в любимой Европе совершенно не церемонятся с дикими собаками. Если собака не имеет хозяина, ее просто уничтожают. Потому что там это может повлиять на избирательный процесс, люди будут недовольны, люди как-то могут выразить свое мнение. Это доброта там, где она не нужна.

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