Спелись: Елена Ваенга вышла замуж за собственного музыканта

Елена Ваенга 30 сентября зарегистрировала брак со своим гражданским мужем Романом Садырбаевым, который по совместительству является перкуссионистом в команде известной певицы.

Фото: Facebook/Елена Ваенга

Отмечается, что пара живет вместе уже пять лет и воспитывает сына, однако оформить свои отношения решила только сейчас.

Церемония бракосочетания прошла в петербургском Дворце бракосочетаний № 2 на Фурштатской улице. На мероприятии присутствовали только близкие друзья пары, среди них — Александр Розенбаум и другие музыканты.

Журналисты не смогли в полной мере осветить событие, так как пара оберегала свадебную церемонию от посторонних глаз. Елена Ваенга покинула ЗАГС через черный ход.

Во Дворце бракосочетаний молодожены позировали фотографу с немногочисленными родными и друзьями. Сын музыкальной пары Иван присутствовал на фотосессии вместе с родителями.

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