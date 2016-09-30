Елена Ваенга 30 сентября зарегистрировала брак со своим гражданским мужем Романом Садырбаевым, который по совместительству является перкуссионистом в команде известной певицы.
Отмечается, что пара живет вместе уже пять лет и воспитывает сына, однако оформить свои отношения решила только сейчас.
Церемония бракосочетания прошла в петербургском Дворце бракосочетаний № 2 на Фурштатской улице. На мероприятии присутствовали только близкие друзья пары, среди них — Александр Розенбаум и другие музыканты.
Журналисты не смогли в полной мере осветить событие, так как пара оберегала свадебную церемонию от посторонних глаз. Елена Ваенга покинула ЗАГС через черный ход.
Во Дворце бракосочетаний молодожены позировали фотографу с немногочисленными родными и друзьями. Сын музыкальной пары Иван присутствовал на фотосессии вместе с родителями.
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