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Источник Правда.Ру

Московская полиция нашла виновного в споре между Киркоровым и Маруани

Шоу-бизнес

Полиция Москвы по результатам проверки заявления российского певца Филиппа Киркорова о вымогательстве со стороны лидера французской группы Space Дидье Маруани направила запрос в правоохранительные органы Франции.

Московская полиция нашла виновного в споре между Киркоровым и Ма
Дидье Маруани. Фото: АР

Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу полиции, в ходе проверки было установлено, что 21 ноября 2000 года ООО "Российское Авторское Общество" зарегистрировало произведение российского композитора, о котором говорится в заявлении. При этом Маруани, исполнивший свое произведение в 2002 году, не предоставил документы, подтверждающие факт регистрации прав на него до ноября 2000 года.

В связи с этим по каналам Интерпола в компетентные органы Франции был направлен запрос для установления всех обстоятельств случившегося.

Напомним, ранее в российский суд с иском о запрете на исполнение Филиппом Киркоровым песни "Жестокая любовь" и требованием о возмещении ущерба от нарушения авторских прав обратился Дидье Маруани. Свои нарушенные права он оценил в 75,34 миллионов рублей. Позже от российского певца Филиппа Киркорова поступило заявление о вымогательстве.

29 ноября в центре Москвы были задержаны лидер французской музыкальной группы Space Дидье Маруани и его юрист Игорь Трунов. Задержание произошло в отделении Сбербанка в центре Москвы, где, по словам Трунова, они собирались встретиться с Киркоровым для подписания мирового соглашения по иску о нарушении авторских прав. По словам юриста Маруани, Киркоров признал претензии Маруани и группы Space и даже согласился выплатить компенсацию.

Однако адвокат певца Александр Добровинский это опроверг, заявив, что никаких договоренностей не было, а с Маруани разговаривали пранкеры. Со своей стороны Киркоров заявил о готовности забрать заявление о вымогательстве со стороны Маруани, если тот принесет извинения. Однако, он усомнился, что Маруани или его юрист Трунов согласятся извиниться.

"Я никак не могу понять, как музыкант и автор-композитор может так громко предъявлять претензии к человеку, не написавшему эту песню. Я, например, исполняю кучу песен, по которым я уже на всякий случай шучу, говорю, что эту песню тоже написал Маруани. Потому что в мире какие-то аккорды действительно могут сходиться. Даже если это похоже, даже если это плагиат, о чем мы не знали в 1999 году, и Филипп тоже не мог знать", — рассказала ранее Pravda. Ru певица Лолита Милявская.

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Юрий Лоза о скандале Киркорова и Маруани
Темы плагиат полиция Дидье Маруани Филипп Киркоров
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