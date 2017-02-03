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Источник Правда.Ру

Ученые из России рассказали, как защитят детей от "плохих генов"

Наука и техника

 

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Фото: REX

Российские ученые рассказали о новых репродуктивных возможностях современной медицины. По словам проректора Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова Дениса Ребрикова, сегодня специалистам под силу избавить новое поколение от "плохих генов".

Это позволит не допустить развития в будущем наследственных заболеваний. Отметим, что, по статистике, тяжелое наследственное заболевание сейчас имеет один из ста новорождённых в стране.

В интервью Агентству городских новостей "Москва" Ребриков рассказал, что уже сейчас у медиков имеется обширный перечень инструментов, которые позволят создать в России систему "недопуска" в следующее поколение генов, отвечающих за тяжелые наследственные заболевания. Так, современная репродуктивная технология предимплантационная диагностика уже сейчас позволяет в ходе процедуры ЭКО выбрать полностью здоровый генетически эмбрион в 99% случаев.

Ученый уточнил, что о редактировании генома людей речи не идет, технология просто позволяет выбрать эмбрион из уже существующих. Таким образом, морально-этические нормы нарушены не будут: в данной системе нет никаких параллелей с евгеникой, которая подразумевает селекцию применительно в человеку.

Как ранее сообщили ученые, технология генетического редактирования ДНК позволяет избежать возникновения неизлечимых болезней у детей. Однако, по мнению биолога Джеймса Козубека из Кембриджского университета, она может лишить мир новых гениев, вроде Ломоносова, Шекспира и Хокинга.

Как сообщает MailOnline, изначально эта методика разрабатывалась, как способ избавления будущих детей от риска неизлечимых наследственных заболеваний. Сейчас один из авторов генетического редактирования и создатель технологии Crispr-Cas9 доктор Джим Козубек утверждает, что при подобном редактировании в мире не было бы места таким деятелям, как Толстой, Ломоносов или Теннесси Уильямс.

Биолог уверен, что в обществе, где будут истреблены все проявления аутизма, депрессии, шизофрении и других подобных расстройств, гении просто не будут развиваться.

Между тем британские медики предложили свой способ избавления человечества от некоторых генетических болезней. Это современные методы экстракорпорального оплодотворения, делающие возможным зачатие при помощи биологического материала, взятого у трех родителей.

Внедрение ЭКО на основе ДНК трех человек начнет осуществляться на территории Туманного Альбиона в следующем году, сперва на экспериментальной основе. Британские центры планирования семьи приступят к первым таким опытам весной 2017-го.

Метод, как отмечают специалисты, позволит страдающим от генетических недугов женщинам, желающим познать радость материнства, произвести на свет здорового малыша. Для этого всего лишь нужна митохондриальная ДНК третьего родителя-женщины.

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