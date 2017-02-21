Анатолий ВАССЕРМАН: "На Украине русских превращают в антирусских"

Дело в том, что Украина заблокировала принятие заявления председателя Совета Безопасности ООН, посвященного скончавшемуся накануне постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину.

Анатолий Вассерман

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что "в этом вся нынешняя украинская "власть": ничего хорошего делать не могут, только всем все портят, в том числе и себе".

Отметим, что до конца февраля председателем Совбеза ООН является Украина.

Заместитель главы МИД России Геннадий Гатилов в свою очередь рассказал, что в Москве сожалеют о решении Украины блокировать предложение России. "Жаль, конечно, что некоторые наши партнеры, прежде всего украинские коллеги, председательствующие в настоящем месяце в Совете Безопасности, не смогли переступить через свои политические позиции и не дали согласия на принятие официального заявления председателя Совета безопасности ООН — в виде соответствующего документа", — цитирует Гатилова "Интерфакс".

"Правда.Ру" обратилась за комментарием к известному публицисту и политическому консультанту Анаталию Вассерману.

Вы могли бы вспомнить несколько знаковых для вас лично эпизодов в Совбезе ООН с участием Виталия Чуркина, которые, по вашему мнению, войдут в учебники по дипломатии?

Практически каждое появление Виталия Чуркина на экранах было связано с тем или иным ярким эпизодом. Вообще, у нас дипломатов показывают именно в особо ярких случаях. Поэтому ограничусь примером, когда главным действующим лицом вроде бы был и не наш дипломат, а представительница США в ООН Саманта Пауэр — когда она атаковала Виталия Чуркина заявлением: "Вы — проигравшая сторона и должны об этом помнить". Полнейшее равнодушие нашего представителя в ООН к ее словам было очень наглядным доказательством того, что мы вовсе не считаем себя проигравшими; что в нашей многовековой истории бывали эпизоды и похуже, но мы неизменно приходили в себя и, в конечном счете одолевали всех, кто считал себя победителями. Именно этот эпизод, когда Виталию Чуркину даже не понадобилось ничего говорить, — на мой взгляд, один из самых выразительных в его деятельности.

Есть ли сейчас в России достойные кандидатуры на пост, который занимал Виталий Иванович, — со столь же быстрой реакцией, легко оперирующие историческими фактами, невероятно остроумные и смелые?

Полагаю, что есть. В конце концов, на дипломатической работе практически невозможно продвинуться, если ты не располагаешь надлежащими знаниями, если ты медленно реагируешь, если ты не остроумен. Так что, думаю, среди тех, кого обычно называют "карьерный дипломат", то есть человек, прошедший много ступеней этой лестницы, несомненно, есть люди способные занять это место и после нескольких лет тренировки показывать примерно такие же результаты.

И, кроме того, надо помнить, что сейчас положение дел в стране и мире заметно понятнее, чем тогда, когда Виталий Чуркин только занял свой пост. Поэтому его преемникам в некоторых отношениях будет легче.

Украина заблокировала с помощью вето в Совбезе ООН резолюцию о смерти Чуркина. Зачем это ей нужно? Чего она этим хочет добиться?

Как я уже неоднократно говорил, Украина изначально задумана как инструмент превращения части русских в антирусских. Чтобы стать украинцем, русский должен убить русского сперва в себе, а потом, по возможности, и вокруг себя. И такими жестами профессиональные украинцы (люди, извлекающие или хотя бы надеющиеся извлечь прибыль из отделения Украины от остальной России) доказывают, что они действительно перестали быть русскими.

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