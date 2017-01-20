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Источник Правда.Ру

Песков рассказал о новом сроке Путина и судьбе Навального

Политика

 

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что он надеется на новый срок Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью BBC. Также Дмитрию Пескову задали вопросы о победе Дональда Трампа на выборах в США и о оппозиционере Алексее Навальном.

Корреспондент, в частности, поинтересовался, будет ли Владимир Путин праздновать принятие присяги Трампом. На это представитель Кремля отметил, что российский президент в это время будет отмечать Крещение.

Насчет Навального Песков сказал, что России бы в принципе пошла на пользу сильная оппозиция.

"Я думаю, что России пошло бы на пользу, если бы у нас была серьёзная оппозиция с серьёзным подходом, опытные профессионалы и политики, которые могли бы посоперничать с действующей властью в лице президента Путина, которого поддерживает 90% населения", — цитирует его tjournal. ru.

Как ранее сообщала Правда.Ру, россияне хотят, чтобы Владимир Путин шел на четвертый срок. За это высказались 63 процента опрошенных. Причем число жителей страны, желающих видеть в кресле главы государства Владимира Путина, с каждым годом растет. Четыре года назад их насчитывалось всего около 34 процентов. А пару лет спустя показатель увеличился до 58 процентов. Это показал опрос "Левада-Центра".

Каждый пятый респондент не хочет, чтобы Путин пошел на новый срок и возглавил РФ после 2018 года. К слову, в 2012 году таких было гораздо больше — 40 процентов.

Лишь четверть наших соотечественников верит в то, что до конца нынешнего президентского срока Владимира Путина в России появится кто-то, кто сможет прийти ему на смену.

В конце прошлого года показатель одобрения деятельности Владимира Путина на посту президента составил 86,8% — это годовой максимум, сообщает ВЦИОМ. На протяжении года социологи фиксировали рост поддержки населением деятельности главы государства.

Кроме того, Владимир Путин в декабре возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes. "И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских выборах в США российский лидер продолжает добиваться всего, что он хочет", — отмечает Forbes.

Второе место в рейтинге занимает избранный президент США Дональд Трамп, который, к слову, стал "Человеком года" по версии журнала Time.

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