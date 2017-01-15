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Источник Правда.Ру

Источники: Экс-офицер Сергей Аракчеев на свободе и надежно укрыт

Политика

Бывший офицер внутренних войск МВД Сергей Аракчеев, осужденный на 15 лет колонии за убийство и реабилитированный по двум статьям обвинения вышел на свободу.

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Об этом сообщили источники в телеграм-канале, опубликовав сообщение Услышал об этом еще перед Новым годом, но лишь сейчас удалось проверить. Подтвердилось. Офицер Сергей Аракчеев - на свободе".

"Человек укрыт надёжно, ни одна с*ка не достанет. И уже служит Родине",- добавили авторы канала.

В свою очередь, доверенное лицо Владимра Путина, политтехнолог и писатель Марина Юденич, активно занимавшаяся вопросом освобождения Сергея Аракчеева отказалась комментировать информацию об освобождении Аракчева - ответив на прямой вопрос "без комментариев".

Также отказались комментировать освобождение Сергея Аракчеева представители ФСИН, заявив Politonline.ru "мы не будем ничего пока комментировать".

Напомним, что Аракчеев был осужден на 15 лет колонии за убийство трех жителей Чечни в 2003 году. Позже окружной военный суд в августе реабилитировал Аракчеева по статьям "разбой" и "превышение служебных полномочий", присудив ему компенсаци.

Право на реабилитацию Аракчеев получил в 2007 году после оправдания по этим двум статьям. Статья "убийство", по которой Аракчеев отбывает наказание, тогда осталась в силе.

"Дело Аракчеева беспрецеденто и не имеет аналогов ни в российской, и в мировой практике. Аракчеев и Худяков были дважды оправданы судом присяжных, однако, приговор был отменен Верховным судом. У Аракчеева стопроцентное алиби",- ранее заявлял адвокат Аракчеева Дмитрий Аграновский.

В 2011 г. с целью проверки достоверности показаний С. В. Аракчеева в отношении него было проведено комплексное психофизиологическое исследование с применением полиграфа. Независимый эксперт после предоставил защите лейтенанта Аракчеева своё заключение, в котором говорится, что в ходе исследования с применением полиграфа у Сергея Аракчеева «не выявлены психофизиологические реакции, свидетельствующие об искажении или сокрытии чего-либо в своих показаниях по исследуемой ситуации, связанной с убийством троих человек и уничтожением КАМАЗа 15 января 2003 года на территории Чеченской Республики».

Также в ходе допроса на полиграфе эксперт выяснил - у Аракчеева "не выявлены психофизиологические реакции, свидетельствующие о производстве выстрелов из огнестрельного оружия в людей по исследуемой ситуации", не получено никакой точной информации, связанной с убийством мирных жителей в январе 2003 года.

Итогом исследование стало утверждением, что "непосредственное участие самого Аракчеева С. В. в исследуемых событиях не выявляется и не подтверждается".

Отметим, что Википедия утверждает - даже российская оппозиция и "Союз солидарности с политзаключёнными" считали Аракчеева невиновным.

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Темы Чечня тюрьма убийство помилование Сергей Аракчеев
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