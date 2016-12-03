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Источник Правда.Ру

Самолет-разведчик США снова рвется к границам России

Политика

Стратегический разведчик ВВС США RC-135W снова приблизился к Калиниградской области. По данным западных авиационных сайтов, американский самолет под номером 62-4139 с позывным ILIAC76 вылетел днем третьего декабря с базы Милденхолл в Великобритании. Он провел радиотехническую разведку вдоль сухопутной границы Калининградской области со стороны Польши, сообщают Вести.

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Архив Pravda.Ru

По предварительным данным, после выполнения задания самолет-разведчик отправится в воздушное пространство балтийский стран, откуда будет наблюдать за границами Псковской и Ленинградской областей, передает "Интерфакс".

Это не первый подобный случай. Накануне Правда.Ру писала, что к границам Калининградской области наведались самолеты НАТО и ВВС Швеции. На разведку вышли два самолета НАТО и ВВС Швеции у границ России на юге Балтики. Один из них — самолет дальнего радиолокационного обнаружения и авиационного наведения НАТО Е-3А "АВАКС". Как сообщается на западных сайтах, самолеты занимались отслеживанием передвижения военной авиации.

Калининградская область выбрана не случайно. Она стала объектом слежения после того, как там разместили "Искандеры" и комплексы С-400. Кроме того в регионе развернули дивизион берегового ракетного комплекса "Бастион".

Кстати, ранее США просили Россию не делать этого. По словам представителя госдепа Джона Кирби, это угрожает европейской безопасности. Пресс-секретарь госдепа рассказал, что Россия вот уже 20 лет обещает разместить "Искандеры" в Калининграде. Каждый раз это было ответом на разные ситуации в Европе. Ни одна из них, по мнению Кирби, такой реакции не требовала.

Между тем, как говорят эксперты, Калининграда НАТО опасается достаточно сильно.

"Когда балтийские страны присоединились к НАТО, Калининград стал враждебной территорией в самом центре западного альянса. Это сделало его особо уязвимым, а одновременно с этим — потенциально опасным с военной точки зрения", — пишет обозреватель The National Interest Роберт Фарли,

По его мнению, если Москва захочет оказать давление на колеблющиеся страны НАТО, она может устроить мощную демонстрацию, перебросив в анклав какие-нибудь новые и пугающие вооружения. Ведь точную информацию о том, на что способны "Искандеры", до сих пор трудно найти.

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