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Источник Правда.Ру

Королева Швеции рассказала об энергетике дворцовых привидений

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Королева Швеции Сильвия в интервью для документального фильма рассказала, что во дворце Дротнигхольм обитают привидения. Однако, она призналась, что не боится их, а наоборот даже — интересуется.

Королева Швеции рассказала об энергетике дворцовых привидений

По ее словам, в доме очень много энергии, которую легко почувствовать. "Есть истории о старых домах с привидениями. Они были заполнены людьми на протяжении веков. И энергия остается. В этом доме также чувствуется колоссальная энергия. Было бы необычно и странно, если энергия, обитающая в замке, не приобрела бы форму и не стала бы доступна окружающим", — поделилась жена короля Швеции Карла XVI Густава.

Отметим, Дротнигхольм находится на острове Лувен посредине озера Меларен. В 1991 году его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что каждый пятый житель Швеции верит в привидения и призраков. Таковы результаты исследования, проведенного социологическим центром "Сифо". В опросе принимала участие тысяча респондентов. 21 процент дал утвердительный ответ на вероятность возвращения в этот мир людей после смерти. Еще 20 процентов уверяют, что имели контакт с умершим человеком.

Шведы старше 65 лет настроены более скептически. В этой возрастной категории в духов верят лишь 13 процентов опрошенных. Как полагает профессор Лиселот Фриск из университета Даларна, "мы становимся свидетелями своего рода "ренессанса" в отношении паранормальных явлений".

"Многие телепрограммы поднимают эти вопросы и усиливают таким образом существующую в нашей культуре веру. В то же время число людей, принимающих участие в разных христианских ритуалах — службах, конфирмации, — уменьшается, создавая тем самым пустоту, занимаемую иными представлениями", — отметила она.

"Существует очень много историй про привидения. Некоторые — просто выдумки. Но есть и такие, что случались на самом деле. Люди видели существа, явившихся из других времен", — заявила эксперт по привидениям из замка Энгсё Катарина Пипер. "Плохих духов не бывает, большинство просто не успели завершить земные дела и хотят их закончить: достать что-нибудь из шкафа или поведать что-то. Есть привидения, которые хотят сообщить, что кто-то умрет или что нужно чего-то опасаться. В Швеции живет много привидений. Наверное, оттого, что у нас немногочисленное население, поэтому всему хватает места, в том числе необычному и страшному", — добавила она.

Тем временем, передает Palestine Herald, в Палестину прибыла команда Sonshine Paranormal Investigators. Специалисты намерены проверить истории о привидениях, живущих в старых домах и строениях.

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