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Источник Правда.Ру

Ученые предсказали мировую эпидемию слепоты

Здоровье

Ученые сообщили, что миру грозит эпидемия слепоты. Все из-за повального увлечения гаджетами. Люди проводят слишком много времени перед экранами различных устройств, способных нанести необратимый вред глазам. Свет от экранов вызывает повреждение сетчатки, светочувствительного слоя в задней части глаза. Ее повреждение является основной причиной центральной слепоты, сообщает MedDaily.ru.

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Эксперимент на крысах показал, что после трех месяцев постоянного воздействия белого светодиодного освещения от планшета без защитных фильтров уровень клеточной смерти в сетчатке возрастал на 23%, что может вести к реальной потере зрения.

Кроме того, воздействие света, испускаемого планшетами, способствовало экспрессии генов, связанных с клеточной смертью, отметили ученые из Университете Комплутенсе в Мадриде в Испании.

Стоит добавить, что, помимо повреждения сетчатки, экраны также приводят к сухости глаза. Это связано с тем, что люди меньше моргают, когда смотрят на экраны устройств, передает РГ.

Отметим, в течение последних десятилетий по всему миру распространяется миопия, или близорукость. Проблемы со зрительным различением дальних предметов, "смытое" зрение и болезни глаз проявляются не только у взрослых, но и у детей дошкольного возраста. Это грозит распространением эпидемии близорукости, предупреждают ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США).

Исследователи констатируют, что за последние 40 лет число людей по всему миру с диагностированием миопии возросло на 41%, и дело в увлечении различными гаджетами, полагают они.

Напомним, ранее Правда.Ру сообщала о результатах исследований корейских ученых. Они установили, что дети, пользующиеся смартфоном более трех часов ежедневно, гораздо чаще страдают от так называемого синдрома сухого глаза (ССГ), чем их менее увлеченные гаджетами сверстники.

Как сообщает The Independent, данный синдром возникает в случае, если организм не производит достаточно слез, из-за чего глаза становятся красными и раздраженными, будто в них попал песок. Как правило, ССГ диагностируется у пожилых людей, однако в последнее время заболевание начало стремительно "молодеть", синдром был замечен даже у детей. Ученые уверены, что причина кроется в повальном увлечении смартфонами.

Эксперты говорят, что пользоваться компьютером и смартфоном современным детям не запретишь, но контролировать процесс нужно.

— Вообще правила советской системы существовали не просто так: как сидеть, как держать руку, чтобы лампа была с противоположной стороны от пишущей руки, чтобы было два источника света. И желательно все делать при дневном свете. Есть мнение, что человек в течение своей жизни эволюционирует, адаптируется. К этой среде мы привыкнем через сто-двести-тысячу лет гаджетов. А что касается гигиены зрения, не просто так на всех устройствах есть контраст и яркость. Одно дело работать с белым листом вордовского документа, а другое дело — смотреть фильм, где, в основном, все сцены проходят в темное время суток. Конечно, необходимо обращать внимание на то, какой есть источник света и как контраст настроен, — рассказал Правде. Ру кандидат медицинских наук, заведующий детским отделением МНТК хирургия глаза им. Академика Федорова, хирург Иван Осокин.

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