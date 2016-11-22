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Источник Правда.Ру

Развеян миф о еще одном "эликсире молодости"

Здоровье

Ученые пришли к выводу, что переливание крови никоим образом не способствует омоложению органов. 

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"Наше исследование показывает, что "молодая кровь" сама по себе не способна омолодить организм и как-то воздействовать на него. Более правильным будет говорить о том, что "старая кровь" содержит в себе какие-то молекулы, которые мы должны уничтожить для того, чтобы обратить старость вспять и замедлить ее ход", - заявила Ирина Конбой из университета Калифорнии в Беркли (США).

Используя созданный ими "сепаратор" молодой и старой крови, группа Конбой проверила, что произойдет, если заменить примерно 50 процентов крови в организме пожилых мышей "юной" кровью, и наоборот, если половина крови в теле юных грызунов будет получена ими от старых особей.

Результаты этих опытов оказались крайне необычными. С одной стороны, введение "юной" крови  действительно несколько омолаживало тело пожилых грызунов, причем эффект от этого был почти мгновенный, сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в журнале Nature Communications.

Буквально через сутки после переливания скорость обновления клеток в их мускулах ненамного, но заметно вырастала, а также возникали другие позитивные эффекты от подобной процедуры, о которых писали ученые раньше. Что интересно, при этом никаких позитивных эффектов от подобной процедуры ученые не заметили в мозге, в печени и в других органах тела.

Но с другой стороны, переливание "старой" крови приводило к гораздо более серьезным последствиям - через несколько дней после замены крови мускулы молодых мышей начали быстро стареть, клетки их мозга начали умирать и снижать уровень активности, что сопровождалось ухудшением памяти и обоняния, и в других органах тоже возникли типичные "старческие" нарушения.

Столь большие различия в реакции организма на "молодую" и "старую" кровь, как считает Конбой, говорит о том, что пресса и некоторые ученые фундаментальным образом ошибались, приписывая омолаживающие свойства "молодой крови". На самом деле, ситуация ровно обратная - "старая" кровь ускоряет дряхление, заставляя клетки тела и органы ускоренно стареть, а переливание "юной" крови просто останавливает этот процесс, создавая впечатление, что тело омолаживается.

Для объяснения процесса старения существует множество теорий. Самой распространенной считается предположение, что старость является признаком кумулятивного разрушения строительных блоков организма - ДНК, липидов и ряда протеинов. Этот процесс начинает с рождения человека и продолжается всю его жизнь. Признаки старения возникают тогда, когда интенсивность разрушения начинает превышать способность человеческого организма к самовосстановлению.

Нарастающие разрушения происходят на молекулярном уровне, а их источником являются многие процессы организма. Даже употребление и усвоение пищи способствует получению повреждений - энергетические клетки (митохондрия) вырабатывают опасные молекулы, известные как свободные радикалы. Часть таких повреждений устраняется, но не все.

Тем не менее, за последние столетия продолжительность человеческой жизни многократно возросла - с 25 лет в Средние века до 75-80 в наше время. Гигиена, вакцинация и антибиотики защитили организм от инфекций и паразитических заболеваний.

Однако это произошло не потому, что люди научились стареть, а потому что изменился образ жизни.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о разработке препаратов, позволяющих замедлить процесс старения, а в перспективе и вовсе его "заморозить". Этими исследованиями занимаются российские фармацевты. 

Ключевой принцип действия этих препаратов связан с концевыми участками хромосом, которые защищают ДНК от повреждений, так называемыми теломерами, а точнее, с их свойством укорачиваться при каждом делении. Когда длины теломер становится недостаточно для продолжения деления, клетка погибает или переходит в стадию старения.

Процесс сокращения длины теломеров протекает не только во "взрослых клетках". Благодаря специальному ферменту - теломеразе происходит постоянное обновление стволовых клеток и клеток зародышей. Этот фермент дает возможность  клетке совершать деление неограниченное количество раз и фактически быть бессмертной.

Между тем, ранее несколько десятков ученых из разных стран мира завершили серию экспериментов по изучению процесса старения и авторитетно заявляют - в настоящий момент не существует никаких средств остановить наступление старости. 

Темы ученый генетика исследование
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