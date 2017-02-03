Акушер назвал возраст, в котором женщине легче всего рожать

Главный внештатный акушер-гинеколог Москвы Александр Коноплянников назвал возраст, в котором легче всего проходят роды. По его словам, чем старше женщина, тем больше на беременность и здоровье ребенка могут повлиять перенесенные ею заболевания.

"Пик здоровья и физической активности женщины, когда роды проходят легче всего, — это период с 20-22 до 35-37 лет", — сказал он в интервью официальному порталу правительства и мэра.

При этом Александр Коноплянников заметил, что чаще всего москвички заводят первого ребенка после 30 лет.

Ранее ученые рассказали, как сохранить здоровье во время беременности. Выяснилось, что женщины, переживающие из-за неприятностей в отношениях, более подвержены риску подхватить инфекционное заболевание. К этому выводу пришли ученые из Университета Бергена (Норвегия), пишет Science Daily.

— Трудности в отношениях не всегда приводят к болезням. Но те, кто не удовлетворен поведением партнера, чаще подвергаются инфекциям во время беременности. Также их дети склонны чаще болеть в течение первого года жизни, — говорит доктор Роджер Экеберг Хенриксен.

Ранее датское исследования от 2011 года подтвердило связь между детскими инфекциями в течение первого года жизни и стрессовыми ситуациями их матерей, пережитыми во время беременности. Риск заболеть у таких малышей оказался на 67 процентов выше, чем у тех, чьи мамы были спокойны и удовлетворены.

Как ранее сообщала Правда.Ру, эксперты дали советы, как воспитать здорового ребенка. Начинать, по мнению специалистов, нужно еще до родов.

— Воспитание должно даже начинаться еще до рождения, потому что когда в период беременности женщина с супругом уже говорят о том, что это "наши роды", "наша беременность", когда все происходит в любви и т. д., уровень стресса у беременной ниже. И в этом случае закладка нервной системы ребенка происходит в более благоприятном состоянии. И, конечно, это тоже некий фундамент.

Следующий этап — это грудное вскармливание. Закладываются базовые основы: это доверие к миру, это улыбки, это нежность, это ощущения первой близости. Это тоже половое воспитание. Поэтому всем женщинам всегда советую: "Если вы хотите что-то ребенку сделать хорошее, то не думайте о том, как купить дорогую вещь, а подумайте лучше о том, чтобы год хотя бы прокормить грудью", — рассказал врач-сексолог, президент Профессионального объединения врачей-сексологов Евгений Кульгавчук.

По словам эксперта, в семье важно взаимное уважение, нежность, проявление чувств, любви, когда папа маме цветы дарит, когда мама с папой на свидание ходит, когда ребенок видит их счастливыми, когда видит заботу, нежность и т.д. Эти все вещи — закладка хорошего фундамента личности в будущем, когда человек с детства понимает, что купаться в любви, в уважении, доверии — это очень здорово, хорошо. Тогда уже этот маленький человечек хочет в будущей своей жизни повторить успех родителей.

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