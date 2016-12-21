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Источник Правда.Ру

Эксперты: Трамп отменит антироссийские санкции

Экономика

Эксперты Bloomberg уверены, что администрация избранного президента США Дональда Трампа начнет постепенно отменять экономические санкции в отношении России в течение 2017 года.

Эксперты: Трамп отменит антироссийские санкции

Согласно результатам декабрьского исследования издания, в котором приняли участие более 20 экономистов, 55% участников опроса считают, что Соединенные Штаты начнут смягчать ограничительные меры в отношении России, введенные в 2014 году из-за конфликта на Украине, в течение следующих 12 месяцев. Это на 10% больше, чем во время аналогичного исследования, состоявшегося в октябре.

Как сообщается на сайте Bloomberg, 40% опрошенных специалистов считают, что вслед за США постепенно начнет отменять антироссийские санкции и Евросоюз. В октябре таковых было 33%. По мнению сотрудника вашингтонского представительства британской консультационной компании IHS Markit Чарльза Мовита, если США ослабят санкции, то члены ЕС не смогут сохранять консенсус по поводу санкционного режима в его нынешнем виде.

Эксперты уверены, что в случае отмены санкций экономику России ожидает рост на 0,2% ВВП в 2017 и 0,5% — в 2018 году. Кроме того, подавляющее большинство из них считает, что рубль будет укрепляться. Треть экономистов утверждает, что в следующем году в результате ослабления ограничительных мер рубль обесценится по отношению к доллару. По мнению специалистов, наибольший ущерб экономике РФ наносит ограничение доступа на рынки иностранных капиталов для некоторых крупных российских компаний и банков.

Как пишет Bloomberg, победа Трампа на президентских выборах дает основание полагать, что во внешней политике США, в том числе в отношении России, произойдут изменения. Ведь Трамп, называвший президента России Владимира Путина "лучшим лидером, чем Барак Обама", уже говорил, что может "отменить ограничительные меры" против РФ.

Напомним, ранее один из ведущих советников Дональда Трампа во время избирательной кампании в США, бывший конгрессмен от штата Джорджия Джек Кингстон провел закрытую встречу с представителями американской бизнес-элиты, в ходе которой выдвинул предположение о том, что санкции против России могут быть сняты.

"Трамп может изучить ситуацию с санкциями. Они длились достаточно долго. Достигнут ли был желаемый результат? Трамп не желает оставаться верным принципам внешней политики Барака Обамы", — цитирует Кингстона РБК.

"Не надо делать какие-то радикальные прогнозы. Выше Трампа будут американские национальные интересы, поэтому речь идет только об изменении тактики.

Тактика Трампа будет более благоприятная для восстановления российско-американских отношений. Возможно, Трамп начнет процесс начала снятия с России санкций. При этом стратегия останется такой же — то есть сдерживание России. Но это будет делаться как бы более мягкими мерами, будет меньше конфронтации. Сейчас мы находимся в высокой степени непредсказуемости. Я думаю, что надо говорить о том, что нынешнее недопонимание России и США сохранится — но, может быть, оно смягчится", — рассказал ранее Pravda. Ru заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.

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