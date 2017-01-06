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Протекционизм по-американски: Трамп пригрозил Toyota повышением пошлин

Экономика

Японскому автоконцерну Toyota Motor Corporation придется платить высокие таможенные пошлины в США, если он построит новый завод в Мексике и будет собирать на нем автомобили для американского рынка, написал избранный президент США Дональд Трамп в твиттере.

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Фото: AP

Напомним, накануне Трамп предложил японской автомобилестроительной корпорации Toyota построить новое предприятие не в Мексике, а в Соединенных Штатах.

"Toyota Motor объявила, что собирается построить завод в Бахе в Мексике для сборки Corolla, предназначенных для США. Так не пойдет! Стройте завод в США или платите более высокие таможенные пошлины", — предупредил Трамп.

На заявление Трампа отреагировал глава компании Toyota Акио Тоёда. Он заявил, что пока Toyota не собирается отменять планы по постройке завода, как в похожей ситуации сделала компания Ford, передает РИА Новости.

Кроме того, по словам Тоёды, завод, который Toyota планирует построить в Мексике, будет расположен в центральной части страны, в городе Гуанахуато, а не в граничащем с американской Калифорнией мексиканском штате Нижняя Калифорния, где сборочные предприятия компании работают с 2002 года.

Как отметили в Toyota, о постройке завода в Гуанахуато было объявлено еще в 2015 году. Строительные работы были начаты в ноябре 2016 года.

Власти Японии выступили в защиту Toyota после критических высказываний Трампа.

"Японские автомобилестроители вносят существенный вклад в создание рабочих мест в США. Важно, чтобы их старания и результаты их трудов находили широкое понимание", — сказал в пятницу министр экономики и торговли Японии Хиросиго Сэко.

В США у Toyota около 10 предприятий по сборке автомобилей, на которых работают 136 тыс. американцев.

В последние недели республиканец уделял особое внимание тому, что некоторые компании переносят часть производства из США в другие государства для снижения налогового бремени и издержек. Во время предвыборной гонки политик регулярно критиковал поступающие таким образом фирмы, подчеркивая, что они лишают американцев рабочих мест. Республиканец не раз обещал, что, став президентом, примет в отношении этих компаний меры, к примеру, введет новые пошлины на их продукцию.

К примеру, ранее избранный президент США подверг критике компанию General Motors, которая производит автомобили в Мексике, а затем беспошлинно ввозит в Соединенные Штаты.

Республиканец пригрозил обложить автомобили компании высокой пошлиной. Об этом Дональд Трамп написал в своем микроблоге в Twitter, передает "Федеральное агентство новостей".

"Делайте их в США или платите пограничную пошлину!" — потребовал будущий глава государства.

При этом, как передает The Detroit News, в General Motors опровергли обвинения Дональда Трампа о производстве модели Chevrolet Cruze в Мексике. Там заявили, что все Chevrolet Cruze, которые сбываются на территории США, собирают на заводе, принадлежащем компании, в Лордстауне, Огайо.

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Темы выборы в США Дональд Трамп
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