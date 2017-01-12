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Источник Правда.Ру

В Москве уменьшат размеры дорожных знаков

Россия » Центр » Москва

К концу января на нескольких улицах Москвы установят знаки уменьшенного размера, а также заметно сократят их количество.

В Москве уменьшат размеры дорожных знаков

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), эксперимент пройдет на 5 улицах — они пока еще в проработке. Учреждение планирует уменьшить дорожные знаки "Остановка запрещена", "Платные услуги", "Парковка" и другие в 1,5 раза. Кроме того, на этих улицах станет почти в 2 раза меньше самих знаков.

"В 20143-2015 годах ЦОДД совместно с Московским автодорожным институтом провел исследование видимости дорожных знаков уменьшенного типоразмера. По результатам исследования было сформулировано предложение по изменению в ГОСТы — уменьшить знаки "Остановка запрещена" и "Парковка" с 700×700 мм до 500×500 мм, а знак "Платные услуги" с 700×350 до 500×250", — пояснили в учреждении.

В ЦОДД считают, что новые знаки удачно впишутся в окружающую среду, будут гармонировать с архитектурой города и новым образом улиц. Также уменьшение типоразмера дорожных знаков позволит повысить комфортное передвижение пешеходов по тротуарам, потому что знаки планируют установить выше и ближе к проезжей части. Специалисты уверены, что изменение количества и размеров дорожных знаков позволит сократить расходы на приобретение и установку дорожных знаков.

Столичные власти уже 1,5 года ведут работу по изменению дорожных стандартов. Так была изменена длина парковочного места и добавлены некоторые информационные таблички.

Ранее Pravda.Ru писала что, чтобы избавиться от пробок и заторов, перекрестки оснастят камерами и введут новую разметку. Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России выступил с рядом предложений.

Как пишет "Коммерсантъ", предложения по изменению правил дорожного движения были представлены на конгрессе по безопасности дорожного движения в Санкт-Петербурге. Среди них — изменение правил проезда перекрестков. Также предполагается оснастить пересечения дорог автоматическими камерами, которые будут фиксировать нарушения. Такие как, выезд машины за стоп-линию, а также пересечение перекрестка, после которого улица забита машинами.

Изменение также предлагается внести в ст. 12.13 КоАП. В текущей редакции штраф применяется за "выезд на перекресток или пересечение проезжей части в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении". По мнению законотворцев, на практике сложно доказать умысел в действиях водителя, когда он, оценив ситуацию и поняв, что затор его остановит посреди улицы, все равно поехал вперед.

Поэтому предлагается исключить из ПДД понятие "затор" (в нынешней редакции оно не расшифровано), чтобы не путать водителей. А на территорию перекрестка нанести желтую сетчатую разметку, которая будет обозначать территорию перекрестка, на которую можно въехать только при условии, что после перекрестка нет "хвоста" (это будет фиксироваться камерой). Разметку будет сопровождать знак в виде белого прямоугольника с автомобилем и желтой сеткой.

По мнению депутата Госдумы Вячеслава Лысакова, предложенные изменения "требуют обсуждения и уточнения". Саму идею он посчитал правильной. "Чем больше четких критериев, тем понятнее для водителей", — сказал депутат.

Также идею дополнительной разметки поддержала эксперт ОНФ по безопасности дорожного движения Екатерина Соловьева, предложив дополнительно установить границы перекрестка, чтобы их можно было увидеть зимой.

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Темы дороги Москва правила дорожного движения
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