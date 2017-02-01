ФСБ вводит пограничную зону с Белоруссией

Глава ФСБ России Александр Бортников приказал установить пределы пограничной зоны в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией. Сообщается, что это делается для создания необходимых условий охраны государственной границы.

Региональным пограничным управлениям предписано "установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону".

Ранее в Смоленской области пограничная зона отсутствовала, в Брянской области существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской — вдоль границы с Латвией и Эстонией, передает "Газета.ru".

Напомним, Александр Лукашенко 9 января подписал указ, который установил безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. Решение белорусских властей затрагивает и интересы России, ведь в рамках Союзного государства существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на территорию России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минск заранее согласовывал свои планы по введению данного режима с Москвой.

Указ вступает в силу с 12 февраля и уже вызвал много споров. Но специалисты успокаивают: никакой угрозы нет. Прибывающие по безвизовому режиму в Национальный аэропорт Минска иностранные граждане будут проверяться через специальные базы, существующие в Беларуси и России. Об этом заявил белорусский эксперт в области национальной безопасности Александр Тищенко в ходе видеомоста. Он отметил, что системы безопасности, выстроенные в рамках Союзного государства, действуют очень четко. Идет обмен данными на уровне всех служб, а не только пограничных.

"Человек проходит полностью фильтрацию с точки зрения работы с базами, — указал Александр Тищенко. — Все проблемные лица, которые находятся в наших базах, будут проходить через этот фильтр. Поэтому говорить о том, что кто-то проблемный может проникнуть на территорию Беларуси и соответственно дальше как-то продвигаться на территорию России, — это, по сути дела, вещь надуманная".

Тищенко также призвал "не усматривать везде риски, а принимать во внимание существование мер безопасности". По его мнению, существующие в настоящее время меры безопасности адекватны той ситуации, которая складывается. Накануне об отсутствии угрозы заявил и сам Лукашенко.

"Документ разрабатывался полтора года и был тщательно выверен всеми государственными органами, в первую очередь с точки зрения возникновения каких-либо рисков для Беларуси, наших союзников и соседей", — цитирует Лукашенко его пресс-служба. Президент подчеркнул, что пограничный контроль на белорусских границах организован качественно, а "вой и вопли со стороны некоторых сопредельных государств" представляют собой недовольство определенных сил.

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