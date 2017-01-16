Снова Путин виноват: Запад обвинил Кремль в сливе "Шерлока"

Сообщение о досрочном появление в Сети последнего эпизода четвертого сезона сериала "Шерлок" западные пользователи встретили с изрядной долей юмора.

В то время, как создатели фильма обратились к зрителям с просьбой дождаться телевизионной трансляции и не раскрывать ключевые моменты сюжета, в англоязычной части интернета уже вовсю обсуждают, каким образом эта заключительная серия в ночь на субботу попала на сервис Google Drive.

Конечно, и здесь оказались виноватыми "российские хакеры", которые до этого совершили серию кибератак на различные серверы США.

«Список самых важных вещей, которые взломали русские: 1. Серия «Шерлока». 2. Выборы в США», - написал один из пользователей Twitter.

«То, что Россия взламывала разные страны, - это, конечно, плохо, но слить последний эпизод «Шерлока»? Путин зашёл слишком далеко!» - пишет другой.

«Как началась третья мировая война? 14 января, за день до премьеры Россия слила «Последнее дело», - мрачно шутит ещё один пользователь соцсетей.

Создатели же фильма, как рассказывала Правда.Ру, опубликовали на своей странице в Twitter обращение:«Мы в курсе, что третий эпизод «Шерлока» был нелегально загружен в интернет. Если вы натолкнётесь на него, то, пожалуйста, не распространяйте его», - говорится в сообщении.

Минувший год, как кажется, вообще прошел под знаком "российские хакеры виноваты". Полгода США просто трясло от "вмешательства российских хакеров в демократический выборный процесс в Америке", потом стало понятно, что "Кремль выбрал США президента".

И не только в этом обвиняют Россию. Если вы думаете, что референдум по Brexit прошел без ее участия, то вы жестоко ошибаетесь, ведь депутат британской Палаты общин от Лейбористской партии Бен Брэдшоу уже объяснил, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Европейского союза. По его словам, это соответствует поведению России, которую ЦРУ уже обвинило в попытках повлиять на американские выборы.

Брэдшоу также считает, что и огромный поток мигрантов в Европу - тоже дело рук Москвы, которая намеренно его спровоцировала, чтобы дестабилизировать ЕС. Он заявил, что то, чего "Путин не может достичь военными средствами, он уже достигает с помощью кибервойны и пропаганды".

Впрочем, никаких доказательств того, что Россия каким-либо образом повлияла на итоги референдума о брексите, у парламентария нет. И официальный представитель премьер-министра Великобритании заявил, что не видел никаких доказательств, которые говорили бы о вмешательстве России в ход британского референдума.

Иногда в своих обвинения некоторые деятели доходят до полного абсурда. К примеру, В драке с участием двух военных в Риге, случившейся в ноябре прошлого года, военное руководство британской армии увидело ни много, ни мало - "российский заговор" и "руку Кремля". Как сообщает The Telegraph, уличная драка якобы была затеяна для "дискредитации вооруженных сил Великобритании и НАТО".

Ну, а в целом, если верить директору Национальной разведки США Джеймсу Клэпперу, Россия могла повлиять на выборы в 24 странах за четыре года. Именно это заявил главный американский разведчик на слушаниях в сенате США. Так что, "взломать Шерлока" - это же просто маленькое развлечение для хакеров страны, "имеющей статус региональной державы".