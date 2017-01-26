Жительница Кузбасса ответит за смерть сына от алкоголя в грудном молоке

Следственные органы в Кемеровской области направили в суд уголовное дело в отношении 26-летней жительницы Прокопьевска, которая отравила сына грудным молоком, от чего он впоследствии умер.

Фото: АР

Как сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета РФ по региону, ЧП произошло еще в ноябре 2016 года. Женщина, в течение дня выпившая около двух литров пива, покормила ребенка грудным молоком и уложила его спать. Утром она обнаружила, что сын не подает признаков жизни, и вызвала медиков, которые констатировали смерть младенца.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что мальчик умер из-за отравления алкоголем. По данным РИА Новости, погибший мальчик был третьим ребенком в семье. Ранее семья не попадала в поле зрения полиции, сейчас ее поставили на профилактический учет. 26-летняя мать стала фигуранткой уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности", женщине грозит до двух лет лишения свободы.

Схожая трагедия произошла несколько лет назад в поселке Уфимский Ачинского района. В январе 2012 года, выписавшись из родильного отделения Ачитской центральной районной больницы с новорожденным сыном, 27-летняя мама приехала домой, где вместе с поздравлявшими ее с рождением ребенка родственниками употребила 50 граммов вина и 1,5 литра пива.

Находясь в состоянии опьянения, обвиняемая каждые два часа кормила грудным молоком своего сына, в результате чего младенец получил острое отравление этиловым алкоголем (концентрация этилового спирта в его крови составила 0,4 промилле) и 17 января 2012 года скончался. Экспертиза подтвердила причину смерти.

Напомним, летом 2016 года в Татарстане мать специально поила младенца спиртом. 29-летняя Римма Черчесова родила сына и практически сразу начала поить младенца спиртным. Как потом она призналась следователям, малыш много плакал. Ради своего спокойствия, она и давала ребенку молоко со спиртом, чтобы он больше спал. Организм ребенка не вынес такого и ровно через два месяца мальчик скончался. Врачи, проводившие вскрытие, выяснили, ребенок умер от отека головного мозга и легких.

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