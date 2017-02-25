Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В "Пятерочку" во Всеволжске "покупатели" пришли с карабином

Происшествия

Двое нетрезвых мужчин зашли в  "Пятерочку" в городе Всеволжске на улице Ленинградской,  и стали угрожать карабином продавцам и посетителям магазина. Сообщение об этом поступило на пульт полиции около 22 часов вечера 24 февраля.

360111.jpeg
Фото: мвд.рф

Погуляв по магазину, хулиганы вышли на улицу и выстрелили в воздух, после чего  решили уйти, но тут же были задержаны нарядом вневедомственной охраны.

В полиции сотрудники выяснили, что оба нападавших достаточно молоды, одному "разбойнику" 35 лет, а другому - 32 года. Они сообщили, что младший взял охотничий карабин у отца и они решили прогуляться, оба были в нетрезвом состоянии.

Учитывая их действия, следствие, скорее всего, возбудит уголовное дело по статье "хулиганство". Но последствия для хулиганов могли бы быть и более печальными, если бы они произвели выстрел внутри магазина и уж тем более, если бы кто-либо пострадал от их выстрела.

В настоящее время полиция уточняет все подробности происшествия.

Напомним, недавно в Москве грабители, вооруженные топорами, решили совершить налет на салон связи в Москве. Однако их прогнал посетитель, у которого, по счастью, оказался травматический пистолет. Налетчики были вынуждены скрыться ни с чем. При этом нападавшие от страха бросили на месте преступления свои топоры.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!

Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Паста карбонара
Рецепты
Паста карбонара
Учимся составлять свой рацион правильно
Здоровье
Учимся составлять свой рацион правильно
Комментарии
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Чем живут страны бывшего СССР?
Практика
Изучение улик: трасология, баллистика, ДНК
Газ
Украина: цена на газ и "конец истории"
Читательский топ
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
"Новейший" боевой вертолет представили на Украине
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Общество
Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта

"Виталий Чуркин был убит спецслужбами США, российского дипломата отравили...". На вопросы Pravda.Ru ответил судебно-медицинский эксперт Эдуард ТУМАНОВ.

Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Политика
Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
Украина
Кравчук о Донбассе: "Пусть Россия забирает себе людей, нам нужна только земля"
Общество
Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
Мир
Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса

Мир возмущен российским признанием документов Донбасса.

Белоруссия не пропустит на свою территорию жителей Донбасса
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Политика
Постпред США обрушилась на Россию с критикой на заседании СБ ООН
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Политика
ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
Мир
Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии

Глава государства отметил на встрече с офицерами Северного флота успех российской операции в Сирии.

Путин рассказал, сколько российских боевиков воюют в Сирии
Константин ЗАТУЛИН: Белоруссия купилась на заигрывания Запада
Белоруссия
Константин ЗАТУЛИН: Белоруссия купилась на заигрывания Запада
Общество
Назло нацистам: по Таллину пройдет "Бессмертный полк"
Общество
Киркоров призывает к бойкоту "Евровидения"
Юрий Носовский Украина: цена на газ и "конец истории" Юрий Носовский Лейла Мамедова Как спастись от "валютной войны" Лейла Мамедова Антон Куликов Amnesty International нашла в России ненависть и вражду Антон Куликов
Комментарии
Виктор Гольдмахер "Донецк сейчас на грани гуманитарной катастрофы!"
vkontakte_113518500 Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
MALIK DARK ELF Смерть Чуркина: мнение судебно-медицинского эксперта
Grigory Kaganitsky Наукоемкое оружие: в чем у России преимущество
Willam Shkavolyak ЭКСПЕРТ: ЕС готов высосать из Украины последние соки
Александр Файзулин Поклонская рассказала о главной проблеме Крыма
vkontakte_252846309 Украинский депутат Лященко попал в смертельное ДТП
Leonidas Неизвестно ЭКСПЕРТЫ: кто займет пост Виталия Чуркина
vkontakte_93074048 Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
vkontakte_93074048 Кашпировский рассказал о роковой ошибке Порошенко
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?