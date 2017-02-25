Двое нетрезвых мужчин зашли в "Пятерочку" в городе Всеволжске на улице Ленинградской, и стали угрожать карабином продавцам и посетителям магазина. Сообщение об этом поступило на пульт полиции около 22 часов вечера 24 февраля.
Погуляв по магазину, хулиганы вышли на улицу и выстрелили в воздух, после чего решили уйти, но тут же были задержаны нарядом вневедомственной охраны.
В полиции сотрудники выяснили, что оба нападавших достаточно молоды, одному "разбойнику" 35 лет, а другому - 32 года. Они сообщили, что младший взял охотничий карабин у отца и они решили прогуляться, оба были в нетрезвом состоянии.
Учитывая их действия, следствие, скорее всего, возбудит уголовное дело по статье "хулиганство". Но последствия для хулиганов могли бы быть и более печальными, если бы они произвели выстрел внутри магазина и уж тем более, если бы кто-либо пострадал от их выстрела.
В настоящее время полиция уточняет все подробности происшествия.
Напомним, недавно в Москве грабители, вооруженные топорами, решили совершить налет на салон связи в Москве. Однако их прогнал посетитель, у которого, по счастью, оказался травматический пистолет. Налетчики были вынуждены скрыться ни с чем. При этом нападавшие от страха бросили на месте преступления свои топоры.
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