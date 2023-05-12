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Марина Лебедева

Как "свиной грипп" может стать "кошачьим": причины и симптомы заболевания

3:00
Зоосфера » Кошки

Владельцу кошки важно знать о различных заболеваниях и болезнях, которые могут поразить вашего пушистого друга. Одним из таких заболеваний является вирус гриппа H1N1, широко известный как "свиной грипп". Хотя этот вирус в первую очередь поражает людей, он также может заражать кошек, собак, свиней и хорьков.

Как "свиной грипп" может стать "кошачьим": причины и симптомы заболевания
Фото: https://koshka.top/

Симптомы кошачьего гриппа

Симптомы кошачьего гриппа могут варьироваться от легких до тяжелых, а некоторые инфицированные кошки могут вообще не проявлять никаких признаков болезни. Однако общие симптомы кошачьего гриппа включают:

  • Кашель.
  • Чихание.
  • Летаргию
  • Отсутствие аппетита.
  • Насморк.
  • Лихорадку.
  • Затрудненное дыхание.

Хотя большинство кошек, зараженных вирусом гриппа H1N1, страдают от легких или умеренных симптомов, некоторые из них могут не выжить.

Причины кошачьего гриппа

Вирус гриппа H1N1 ответственен за штамм гриппа, ранее известный как "свиной грипп", который впервые появился в 2009 году. С тех пор этот вирус распространился по всему миру, заражая не только людей, но и животных, таких как кошки, собаки, свиньи и хорьки.

Диагностика кошачьего гриппа

Если у кого-то из членов вашей семьи наблюдаются симптомы, похожие на грипп, это может вызвать подозрение на инфекцию H1N1 у вашей кошки, если у нее наблюдаются похожие симптомы. Физический осмотр кошки может выявить симптомы, похожие на грипп.

Для постановки точного диагноза обычно проводится ПЦР-тестирование мазков, взятых из носа или горла, или жидкости, взятой из трахеи. Этот молекулярный тест выявляет наличие РНК вируса. Также может потребоваться дополнительный анализ крови, чтобы исключить другие заболевания, которые могут вызывать похожие симптомы. Может быть рекомендована рентгенография грудной клетки для оценки состояния легких на предмет признаков пневмонии или других изменений.

Лечение кошачьего гриппа

К сожалению, лекарств от гриппа не существует, поэтому лечение направлено на облегчение симптомов. Вашей кошке может потребоваться уход, чтобы содержать глаза и нос в чистоте и очищать их от выделений. Если ваша кошка не ест, возможно, ее придется уговаривать поесть или даже кормить из рук.

Профилактика кошачьего гриппа

Лучшим способом профилактики гриппа H1N1 у кошек является соблюдение правил гигиены. Регулярно тщательно мойте руки и призывайте к этому детей в семье. Кроме того, поддержание чистоты и дезинфекции в жилом помещении вашей кошки поможет снизить риск заражения.

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Кошачий грипп. Новости. GuberniaTV
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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