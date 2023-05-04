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Марина Лебедева

Судороги у собак: после припадка ваш питомец может быть дезориентирован и временно ослепнуть

2:47
Зоосфера » Собаки

Судороги у собак могут быть пугающим событием как для владельцев животных, так и для самих питомцев. Однако при наличии соответствующих знаний и подготовки вы можете предпринять необходимые шаги для обеспечения безопасности и благополучия вашей собаки во время и после припадка.

Судороги у собак: после припадка ваш питомец может быть дезориентирован и временно ослепнуть
Фото: https://petmagazine.rs/

Определение припадков

Судороги у собак делятся на две категории:

  • генерализованные
  • и фокальные.

Генерализованный припадок — это более распространенный тип, и он часто проявляется в виде внезапных, неконтролируемых движений, вокализации, потери контроля над кишечником и мочевым пузырем, а также возможной потери сознания.

С другой стороны, фокальные припадки бывает трудно обнаружить, и некоторые владельцы животных могут даже не подозревать, что у их собаки такой припадок. Фокальные судороги обычно сопровождаются аномальными движениями конечностей или подергиваниями, в основном вокруг головы и морды.

Распознавание симптомов судорог у собак

Если у вашей собаки случился припадок, необходимо сохранять спокойствие и выдержку. По словам ветеринаров, собаки во время припадка не в себе, и это может вызвать тревогу у их владельцев.

Во время припадка убедитесь, что ваша собака находится в безопасности от любого потенциального вреда. Очистите окружающее пространство от любых предметов, которые могут упасть или нанести травму собаке. Если возможно, постарайтесь записать приступ на телефон или сделать подробные заметки о его продолжительности, потере контроля над мочевым пузырем и кишечником и любой другой важной информации. Эта информация поможет вашему ветеринару диагностировать и лечить основную причину припадков вашей собаки.

Что делать после припадка

После припадка ваша собака может быть дезориентирована и временно ослепнуть. Создайте спокойную и тихую обстановку, в которой ваша собака сможет прийти в себя, приглушите свет и убедитесь, что она находится в безопасном месте.

Дополнительные методы лечения судорог у собак

Для собак с эпилепсией очень важно обеспечить регулярный прием назначенных лекарств. Ваш ветеринар может также порекомендовать дополнительные методы лечения, такие как прием добавок жирных кислот или иглоукалывание, чтобы помочь справиться с припадками.

Глазная компрессия — это специальная техника, которой могут научиться владельцы животных, чтобы помочь предотвратить припадки. Однако необходимо подробно обсудить этот метод лечения с ветеринаром, чтобы определить, подходит ли он для вашей собаки.

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Судороги у собак | Виды | Причины | Лечение.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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